А мовиться про нині популярне курортне місто Пула у Хорватії. І з посиланням на pulainfo.hr розповімо про нього докладніше.

Василь Вишиваний народився у хорватському місті Пула: що воно сьогодні пропонує туристам?

Вільгельм Габсбург народився 10 лютого 1895 року на острові Лошинь неподалік від міста Пула, що нині розташований у Хорватії. А проте в Україні він відомий під іншим іменем – Василь Вишиваний, полковник легіону Українських січових стрільців.

Виріс він, зауважимо, у батьківському маєтку в Галичині, тож із дитинства щодня занурювався в українську культуру. Відтак цей австрійський ерцгерцог став яскравим прикладом того, як людина може обрати свою ідентичність серцем, попри походження та титули.

Що ж сьогодні цікавого показує людям Пула, де Василь Вишиваний з'явився на світ? Насправді місто є одним із найцікавіших туристичних напрямків у Хорватії, адже вправно поєднує давню історію з узбережжям Адріатичного моря.

Головною пам'яткою Пули є давньоримський амфітеатр, відомий як Арена Пули – один із найкраще збережених римських амфітеатрів у світі. Споруда зведена у І столітті та займає 6 місце у світі за розмірами серед подібних будов: понад 130 метрів завдовжки, понад 100 завширшки та понад 30 заввишки.

Раніше Арена вміщала понад 20 тисяч глядачів, які спостерігали за гладіаторськими боями та полюваннями, як зазначає енциклопедія Britannica. Але після заборони цього у V столітті арену використовували вже як ринок і навіть як поле випасу худоби.

У XIX столітті тут провели глобальну реконструкцію, ба й сьогодні амфітеатр є живою культурною сценою. З 1954 року тут щорічно проводять всесвітньо відомий Пульський кінофестиваль.

У підземних проходах арени розмістили експозицію про повсякденне життя, торгівлю та сільське господарство римської Істрії. А з верхніх рівнів відкриваються панорамні види всередину на арену, а зовні на гавань Пули та дахи старого міста.​

У центрі Пули є площа Форум. Тут розташований Храм Августа І століття, відновлений після руйнування у Другій світовій війні. Поруч стоїть будівля муніципалітету, зведена у Х столітті. Серед інших визначних місць – тріумфальна арка, собор і венеційська фортеця XVII століття з музеєм та панорамними видами на Пулу.

Місто також славиться пляжами, як-от Амбрелла, Сіґалс-Рокс, Валовіне та Гістрія. Неподалік є Національний парк Бріуни – архіпелаг островів з унікальною природою. До цього всього тішать і порівняно низькі ціни.

