Яким сьогодні є це село та чи стоїть досі там батьківська хата генія? 24 Канал із посиланням на "Локальну історію" розповість про це докладніше.

Василь Симоненко народився 8 січня 1935 року у селі Біївці на Лубенщині, як зазначає osvita.ua. Тоді це була Харківська, тепер – Полтавська область. Там само він навчався у школі перші 5 класів, а закінчив навчання у сусідньому селі.

Родина Симоненка була селянською – мати Ганна Щербань та дід Федір Трохимович із козацького роду. Батько Андрій покинув сім'ю рано. Хлопчик ріс у нужді, але зміг закінчити школу з золотою медаллю.

Його рідне село розташоване на правому березі річки Удай, а перша згадка про нього датована 1775 роком. Живуть там близько 300 людей. Хата Симоненків – стара селянська будівля – стоїть і досі.

Нині вона функціонує як сільський музей Василя Симоненка. Відкрили його ще у 1970-х та донині зберігають автентику – інтер'єри 1930-х, особисті речі поета, діораму села, фотовиставки.

Експозиція розповідає про дитинство, журналістську кар’єру, дисидентство та смерть поета у 1963 році. Це сталося від ниркової хвороби, спричиненої, припускають, після побиття КДБ.​​

Дістатися до Біївців легко з Полтави, хоча це близько 100 кілометрів. Можна на авто або автобусом до Лубен, далі маршруткою чи таксі до Біївців за 20 хвилин.

Музей безкоштовний, але працює за запитом через сільраду. Навколо можна насолодитися мальовничими краєвидами, риболовлею, прогулянками луками та лісостеповими схилами.

