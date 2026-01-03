Яким сьогодні є це село та чи стоїть досі там батьківська хата генія? 24 Канал із посиланням на "Локальну історію" розповість про це докладніше.
Симоненко – з Полтавщини: що цікавого варто подивитися на малій батьківщині поета?
Василь Симоненко народився 8 січня 1935 року у селі Біївці на Лубенщині, як зазначає osvita.ua. Тоді це була Харківська, тепер – Полтавська область. Там само він навчався у школі перші 5 класів, а закінчив навчання у сусідньому селі.
Родина Симоненка була селянською – мати Ганна Щербань та дід Федір Трохимович із козацького роду. Батько Андрій покинув сім'ю рано. Хлопчик ріс у нужді, але зміг закінчити школу з золотою медаллю.
Його рідне село розташоване на правому березі річки Удай, а перша згадка про нього датована 1775 роком. Живуть там близько 300 людей. Хата Симоненків – стара селянська будівля – стоїть і досі.
Рідна хата Симоненка, де облаштували музей його імені: дивіться відео Ivan-Koval
Нині вона функціонує як сільський музей Василя Симоненка. Відкрили його ще у 1970-х та донині зберігають автентику – інтер'єри 1930-х, особисті речі поета, діораму села, фотовиставки.
Експозиція розповідає про дитинство, журналістську кар’єру, дисидентство та смерть поета у 1963 році. Це сталося від ниркової хвороби, спричиненої, припускають, після побиття КДБ.
Дістатися до Біївців легко з Полтави, хоча це близько 100 кілометрів. Можна на авто або автобусом до Лубен, далі маршруткою чи таксі до Біївців за 20 хвилин.
Біївці – село на Полтавщині, де народився Василь Симоненко: дивіться відео yuriylyashenko7704
Музей безкоштовний, але працює за запитом через сільраду. Навколо можна насолодитися мальовничими краєвидами, риболовлею, прогулянками луками та лісостеповими схилами.
Які ще цікаві туристичні магніти у Полтавській області варто відвідати?
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішні. Він найбільший в Україні такого штибу, на 7 гектарах та з колекцією у 25 тисяч виробів, майстернями та меморіальними садибами майстрів.
Більське городище. Це скіфське поселення VIII – III століть до нашої ери на площі у 4000 гектарів з археологічними знахідками та музеєм. Також центр Ворсклинської групи пам'яток приваблює реконструкціями та фестивалями.