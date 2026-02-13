Мовиться про знамениту Криворівню. І з посиланням на discover.ua розповідаємо про неї докладніше.

Чому гуцульське село Криворівня – потужний магніт для мандрівників?

Михайло Коцюбинський, написавши тут свою найвідомішу повість "Тіні забутих предків", зробив Криворівню культовим місцем. Відтак і сьогодні село переживає справжній туристичний бум.

Почалося все з того, що у серпні 1910 року Коцюбинський повертався з лікування в Італії та проїздом завітав до Криворівні на кілька днів. Вражений карпатськими краєвидами й гуцульськими звичаями, письменник задумав, а через рік і написав той самий легендарний твір.

Приїжджаючи три літа поспіль у Криворівню "набутися", як зазначає zaxid.net, Коцюбинський вивчав гуцульські традиції, етнографію, фольклор, життя і побут "незвичайного казкового народу". Карпатські ж гори, за описом генія, "вікують у такій тиші, що чують навіть дихання худоби".

Криворівню недарма називають "українськими Афінами". Мовиться про те, що свого часу тут бували Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський. Місцеві взагалі вважають "своїми" майже всіх сучасних письменників, як-от Тараса Прохаська та Сергія Жадана.

Сьогодні Криворівня пропонує туристам багату культурну програму. У селі діють кілька музеїв – Івана Франка з артефактами гуцульського побуту, Михайла Грушевського в будівлі з характерною гуцульською архітектурою, краєзнавчий з понад 100 експонатами, а ще музей Параски Плитки-Горицвіт – легендарної гуцульської фотографині.​

"Українські Афіни" у горах – ось який вигляд має культова Криворівня

Окрема пам'ятка – хата-музей з фільму "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова. У 1963 році ця дерев'яна хата була найстарішою в селі, а у фільмі вона уособлює оселю головного героя Івана Палійчука. Досі збереглися автентичні лави й сволоки з хрестом та язичницьким символом Квітка-Сонце.

Архітектурною перлиною Криворівні є також дерев'яна гуцульська церква Різдва Пресвятої Богородиці XVIII століття. А у присілку Царина між Криворівнею та Верхнім Ясеновом працює артпростір "До Коцюбинського" – це кав'ярня, книгарня та майданчик для літературних заходів.

Для активного відпочинку Криворівня пропонує походи до скельного комплексу Терношорська Лада, який називають "українським Стоунхенджем". Також до каньйону "Довбушеві Комори" на горі Синиця, а ще й рафтинг на Черемоші та кінні прогулянки.

