Дешевший і не менш красивий: який куточок Європи склав гідну конкуренцію Італії

Цей мальовничий півострів пропонує мандрівникам неймовірну суміш венеціанського шарму, чистих пляжів та римської історії за цілком доступними цінами. Але мовиться геть не про Італію.

Цей затишний куточок Адріатики належить Хорватії та має назву Істрія. Як розповідає 24 Канал із посиланням на Mirror, він здатний подарувати незабутній відпочинок без звичного для популярних курортів галасу.

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Чому мандрівники дедалі частіше обирають Істрію?

Поки мільйони туристів штурмують переповнені пляжі Італії, буквально під боком ховається справжній туристичний рай, де ціни не кусаються, а краєвиди змушують серце битися частіше. Це дивовижне узбережжя Істрії у Хорватії, що чомусь досі залишається поза радарами багатьох мандрівників, хоча здатне запропонувати розкішний відпочинок за ціною від 1000 доларів за тиждень з перельотом.

Тут є все для будь-якого штибу мандрівників – любителі пригод оцінять водні види спорту, зіплайни та аквапарки, а шанувальники історії будуть у захваті від середньовічних містечок на пагорбах, таких як Мотовун, та венеціанської готики в Поречі. До того ж це один із найкращих екологічних курортів.

Міста Істрії дійсно просякнуті неповторним італійським шармом, адже свого часу належали до Венеційської республіки. Адріатичне море тут є одним із найчистіших у світі, а реліктові сосни, що підступають впритул до води, створюють унікальний мікроклімат, який працює як природний інгалятор.

Зверніть увагу! Для українців цей напрямок також є дуже зручним з погляду логістики. До хорватського узбережжя можна комфортно дістатися власним автомобілем через Угорщину якісними європейськими автобанами, скористатися регулярними автобусними чартерами або ж обрати бюджетні авіарейси, як-от із Польщі, безпосередньо до аеропорту Пули.

Усі неймовірні краєвиди Істрії: дивіться відео Tom_Vrbacky

Що саме вражає туристів у хорватській Істрії?

Найбільше під час подорожі туристів вражає не лише римська архітектура чи немов нескінченна берегова лінія, а й дивовижна затишність місцевих жителів, у невимушених розмовах із якими одразу відчувається спокій та мудрість. Навіть під час звичайної прогулянки старовинними вуличками міста Пула душевність і теплота помітні на кожному кроці.

Однією з найяскравіших пригод в Істрії може стати справжнє полювання на трюфелі. Це не банальний туристичний атракціон, а глибока особиста сімейна традиція. Після долучення до якої туриста частують здобутками, а насичений земляний смак свіжих трюфелів та домашній сироп із бузини, приготований за столітнім рецептом із ягід, зібраних на родинному подвір'ї – це справді особливий досвід.

Також вечорами приємно блукати затишними гаванями та вечеряти у прибережних ресторанчиках, де подають свіжовиловлені морепродукти та домашню пасту. А для любителів природи справжнім відкриттям стане Національний парк Бріуни – мальовничий архіпелаг неподалік від містечка Фажана.

Це місце схоже на окремий закритий світ, де колись стояла літня резиденція югославського лідера Йосипа Броз Тіто. Сьогодні тут можна відвідати ботанічні сади, римські руїни та унікальний сафарі-парк, де на тлі дикої природи вільно гуляють зебри, слони та екзотичні корови. Вражає й можливість на власні очі побачити скам'янілі сліди динозавра Сунди, який блукав цими землями мільйони років тому.

Місто Пула в Істрії – дуже схоже на Рим, але без його божевільного галасу та черг. Тут величні римські брами, стародавні храми та грандіозний амфітеатр – одна з найбільших збережених римських арен у світі – виринають просто посеред сучасних житлових кварталів та затишних кав'ярень. І всі ці пам'ятки можна дослідити у тихій, майже інтимній атмосфері, яка абсолютно недоступна в Римі чи Флоренції.

Що обов'язково варто відвідати під час гостин в Істрії: дивіться відео ExploreCroatia

Як спланувати ідеальну подорож до Хорватії та які затишні курорти обрати?

Щоб отримати максимум задоволення від поїздки на Адріатику, варто заздалегідь розібратися, як правильно обрати курорт, зважаючи на власні очікування – від спокійного відпочинку в затишних бухтах до активних прогулянок історичними місцями. Окрім цього, важливо врахувати фінансові та логістичні нюанси, детально вивчивши корисну інформацію про місцеві пляжі, ціни та особливості транспорту у Хорватії.

Для тих, хто прагне уникнути галасливих натовпів, чудовою альтернативою відомим локаціям стануть менш розкручені, але неймовірно мальовничі куточки країни. Варто звернути увагу на приховані місця Хорватії, які варто побачити замість Дубровника, де можна відчути справжній затишок та автентичну атмосферу. Також під час планування поїздки у високий сезон корисно дізнатися, які курорти для спокійного відпочинку рекомендують самі українці.