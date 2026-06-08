Этот уютный уголок Адриатики принадлежит Хорватии и называется Истрия. Как рассказывает 24 Канал со ссылкой на Mirror, он способен подарить незабываемый отдых без привычного для популярных курортов шума.

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Почему путешественники все чаще выбирают Истрию?

Пока миллионы туристов штурмуют переполненные пляжи Италии, буквально под боком скрывается настоящий туристический рай, где цены не кусаются, а пейзажи заставляют сердце биться чаще. Это удивительное побережье Истрии в Хорватии, что почему-то до сих пор остается вне радаров многих путешественников, хотя предлагает роскошный отдых по цене от 1000 долларов за неделю с перелетом.

Здесь есть все для любого типа путешественников – любители приключений оценят водные виды спорта, зиплайны и аквапарки, а поклонники истории будут в восторге от средневековых городков на холмах, таких как Мотовун, и венецианской готики в Порече. К тому же это один из лучших экологических курортов.

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Города Истрии действительно пропитаны неповторимым итальянским шармом, ведь в свое время принадлежали к Венецианской республике. Адриатическое море здесь является одним из самых чистых в мире, а реликтовые сосны, подступающие вплотную к воде, создают уникальный микроклимат, который работает как природный ингалятор.

Обратите внимание! Для украинцев это направление также является очень удобным с точки зрения логистики. К хорватскому побережью можно комфортно добраться на собственном автомобиле через Венгрию по качественным европейским автобанами, воспользоваться регулярными автобусными чартерами или выбрать бюджетные авиарейсы, например из Польши, непосредственно в аэропорт Пулы.

Все невероятные пейзажи Истрии: смотрите видео Tom_Vrbacky

Что именно поражает туристов в хорватской Истрии?

Больше всего во время путешествия туристов поражает не только римская архитектура или словно бесконечная береговая линия, но и удивительная уютность местных жителей, в непринужденных разговорах с которыми сразу чувствуется спокойствие и мудрость. Даже во время обычной прогулки по старинным улочкам города Пула душевность и теплота заметны на каждом шагу.

Одним из самых ярких приключений в Истрии может стать настоящее охота на трюфели. Это не банальный туристический аттракцион, а глубокая личная семейная традиция. После приобщения к которой туриста угощают достижениями, а насыщенный земляной вкус свежих трюфелей и домашний сироп из бузины, приготовленный по столетнему рецепту из ягод, собранных на семейном дворе – это действительно особый опыт.

Также вечерами приятно бродить по уютным гаванями и ужинать в прибрежных ресторанчиках, где подают свежевыловленные морепродукты и домашнюю пасту. А для любителей природы настоящим открытием станет Национальный парк Бриуны – живописный архипелаг неподалеку от городка Фажана.

Это место похоже на отдельный закрытый мир, где когда-то стояла летняя резиденция югославского лидера Иосифа Броз Тито. Сегодня здесь можно посетить ботанические сады, римские руины и уникальный сафари-парк, где на фоне дикой природы свободно гуляют зебры, слоны и экзотические коровы. Поражает и возможность воочию увидеть окаменелые следы динозавра Сунды, который бродил по этим землям миллионы лет назад.

Город Пула в Истрии – очень похож на Рим, но без его сумасшедшего шума и очередей. Здесь величественные римские ворота, древние храмы и грандиозный амфитеатр – одна из крупнейших сохранившихся римских арен в мире – выныривают прямо посреди современных жилых кварталов и уютных кафе. И все эти достопримечательности можно исследовать в тихой, почти интимной атмосфере, которая абсолютно недоступна в Риме или Флоренции.

Что обязательно стоит посетить во время пребывания в Истрии: смотрите видео ExploreCroatia

Как спланировать идеальное путешествие в Хорватию и какие уютные курорты выбрать?

Чтобы получить максимум удовольствия от поездки на Адриатику, стоит заранее разобраться, как правильно выбрать курорт, учитывая собственные ожидания – от спокойного отдыха в уютных бухтах до активных прогулок по историческим местам. Кроме этого, важно учесть финансовые и логистические нюансы, подробно изучив полезную информацию о местных пляжах, цены и особенности транспорта в Хорватии.

Для тех, кто стремится избежать шумных толп, отличной альтернативой известным локациям станут менее раскрученные, но невероятно живописные уголки страны. Стоит обратить внимание на скрытые места Хорватии, которые стоит увидеть вместо Дубровника, где можно почувствовать настоящий уют и аутентичную атмосферу. Также при планировании поездки в высокий сезон полезно узнать, какие курорты для спокойного отдыха рекомендуют сами украинцы.