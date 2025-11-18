Мальту назвали найдоступнішим теплим містом для коротких подорожей. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Daily Mail.

Що відомо про відпочинок у Валлетті?

Валлетту називають найвигіднішим напрямком для подорожі, щоб на кілька днів втекти від холодів і погуляти містом з комфортною погодою. Як підрахували британські експерти з туризму, за дві доби туристи витрачають у Валлетті близько 222 фунтів стерлінгів разом з проживанням та усіма розвагами.

Зараз середня температура повітря у Валлетті коливається у межах +14…+21 градусів. Більшість місцевих мешканців вільно володіють англійською мовою, тож ніяких проблем тут не має бути.

До слова, столиця Мальти належить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а тому тут є багато архітектурних див, які варто побачити.

Влітку на Мальті багато туристів, а у листопаді вони майже зникають. Це означає, що ваші шанси спокійно оглядати визначні пам'ятки та знайти доступне житло – найкращі,

– розповіла туристична експертка Анна Гарді.

Куди піти у Валлетті?

Валлетта – це крихітне місто, площа якого навіть менша за 1 кілометр квадратний. Та при цьому, це місто-фортеця дуже красиве і є однією з найбільш концентрованих історичних зон у світі. Lonely Planet радить обов'язково відвідати:

Собор святого Івана, який зовні виглядає дуже просто, а всередині вражає своєю бароковою архітектурою. На його території є аж 8 каплиць, які варто дослідити;

Національний музей археології;

театр Маноель – один з найстаріших у Європі;

віллу Каса Рокка Пікола.



Одна з вулиць Валлетти / Фото Depositphotos

Які недоліки є у Мальти?

Британська журналістка Луїза Слайт розповіла, що Мальта – це чудове місце для короткої подорожі, але не для постійного проживання. Мальта – маленька держава, а наплив туристів влітку робить її перенаселеною. Крім того, у цій країні дуже мало зелених зон, що сподобається не кожному. На думку журналістки, Мальта більше підійде для пенсіонерів, а не молоді.