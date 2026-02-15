Підмогильний народився у Дніпрі. З посиланням на IGotoWorld розповідаємо про це місто трішки докладніше.

Автор роману "Місто" про Київ народився не у Києві: де це сталося та що там подивитися?

Валер'ян Підмогильний народився у селі Чаплі. Сьогодні це селище Чаплине у складі міста Дніпро. Письменник з'явився на світ 2 лютого 1901 року, як зазначає uinp.gov.ua. Він належав до покоління розстріляного Відродження. 3 листопада 1937 року Підмогильного вбили в урочищі Сандармох у Карелії разом з понад тисячею інших політичних в'язнів.

А проте за своє недовге 36-річне життя письменник встиг створити дійсно видатні твори української літератури. Це, зокрема, романи "Місто" 1928 року й "Невеличка драма" 1930, а також повість "Остап Шаптала" 1922 року та збірку оповідань "Проблема хліба" у 1924.​

Які туристичні локації Дніпра варто передовсім відвідати туристу сьогодні? Це Монастирський острів – улюблене місце відпочинку та релаксу мешканців Дніпра, де є велика паркова зона з чудовими оглядовими майданчиками.

На острові є водоспад, зоопарк, акваріум із прісноводною рибою та тераріум. У центрі парку розташоване розкішне озеро, де живуть чорні та білі лебеді, а посеред нього на кам'яному п'єдесталі – скульптура Маленького Принца. Тут працюють також численні атракціони для всієї родини.​

Другим важливим місцем є діорама "Битва за Дніпро". Це найбільша діорама в Україні, друга за площею в Європі, одна з наймасштабніших у світі. Вона відтворює переправу радянських військ через Дніпро восени 1943 року – одну з найкровопролитніших операцій Другої світової війни.

І третьою обов'язковою локацією є, звісно, Січеславська набережна. Це серце вихідних у Дніпрі, де фонтани танцюють під музику, а яхти гойдаються біля пірсів. Найвідомішим фонтаном є "живий" Лебідь, за кілька метрів від берега. Він може змінювати режими роботи, "махати крилами" й обертатися. За повної потужності висота його центрального струменя досягає 50 метрів – і це захопливе видовище.

Щодо Валер'яна Підмогильного, то його пам'ять у Дніпрі вшановують у музеї "Літературне Придніпров'я" на проспекті Яворницького, 64. У 2020 тут відкрили виставку до 125-річчя від дня народження письменника. Музей зберігає унікальні експонати, як-от російсько-український фразеологічний словник, який Підмогильний уклав разом з Євгеном Плужником.

