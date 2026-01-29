Як-от Берестувате на Кіровоградщині, Ялпуг на Одещині та Липовецьке на Закарпатті, які майже ніколи повністю не покриває крига. 24 Канал розповість про них докладніше.

Які озера в Україні майже ніколи повністю не покриває крига?

Берестувате – озеро без дна.

Воно розташоване поблизу села Водяного у Знам'янському районі Кіровоградської області. Цю водойму ще називають "Чорним озером" за чорнуватий відтінок води та численні болота навколо. Найголовніша його загадка – науковці досі не можуть встановити точну глибину.

Але є ще один цікавий факт: температура води тут постійно однакова протягом року – холодна як влітку, так і взимку. Влітку вода прогрівається не більше ніж на метр, пише Telegraf, а взимку водойма не замерзає навіть за температури до мінус 15.

Особливістю Берестуватого є й плавучі острови, вкриті рослинами й навіть деревами. Туристи, які не знають про цей феномен, іноді встановлюють намети на березі, а наступного ранку прокидаються посеред водойми – бо земля разом із ними "попливла".

Ялпуг – найбільше озеро України.

Воно у південній частині Одеської області, і є найбільшим природним прісноводним озером України. Його довжина – близько 39 кілометрів, ширина – до 7, а загальна площа – 149 квадратних кілометрів.

Середня глибина Ялпуга сягає до 2,5 метра. При цьому влітку вода прогрівається до плюс 25 градусів, а от взимку озеро, хоч і покривається льодом, але дуже нестабільно, пише Funtime. Тобто через розміри та глибину воно замерзає не завжди й не повністю.

Липовецьке – вулканічне озеро на Закарпатті.

Воно розташоване у Хустському районі Закарпатської області біля села Липовець. Це невелика водойма площею лише 0,3 гектара, але з унікальною особливістю – кажуть, вода тут не замерзає цілком навіть у найсуворіші морози, пише IGotoWorld. А все завдяки теплим підземним водам.

Офіційна глибина озера становить 45 метрів, хоча місцеві стверджують, що реальні показники менші. Річ у тім, що водойма має вулканічне походження і живиться тільки підземними водами через вулканічний розлом. Його знайшли аквалангісти, які занурювалися тут, на глибині близько 12 метрів.

Зверніть увагу: все-таки озера, яке буквально ніколи не замерзає, нема. У туристичних текстах іноді можна зустріти таке формулювання, та воно не є науково обґрунтованим щодо жодного озера в Україні.

