Велике Невільниче озеро

Велике Невільниче озеро / Фото ak-d.tripcdn

Воно є другим за величиною в північно-західних територіях Канади. Його площа – 28568 квадратних кілометрів, а довжина становить 480 кілометрів. На краю озера знаходяться різні міста: Йеллоунайф, Пайн-Пойнт, Форт Резолюшн та ін.

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Максимальна глибина Великого Невільничого озера – 614 метрів, тому воно вважається найглибшим в Північній Америці. Завдяки своєму розташуванню на південь від Полярного кола водойма замерзає взимку і підтримує таку низьку температуру, що витримує вагу вантажівок. У результаті жителі нерідко прокладають по ньому крижану дорогу, скорочуючи шлях між Йеллоунайфом і Деттою.

Залишок року Велике Невільниче озеро приваблює рибалок, якщо постаратися, то тут можна зловити щуку і форель.

Цікавий факт: У 1934 році на північному березі цієї водойми було знайдено золото, що послужило поштовхом до початку золотої лихоманки. Видобуток золота тут тривав до початку 2000-х років.

У Велике Невільниче озеро впадають такі річки, як: Хей, Невольницька, Сноудріфт, Толсон та ін. З озера витікає річка Маккензі. Його походження – льодовиково-тектонічне.

Озеро Ньяса

Озеро Ньяса / Фото fotosselect

Розташоване в Східній Африці. Його площа становить 29604 квадратних кілометрів, а максимальна глибина – 706 метрів. Ця водойма заповнює тріщину в земній корі у Великій Рифтовій Долині між Мозамбіком і Танзанією. Тому воно має витягнуту форму і в довжину складає 584 кілометрів. Цікаво, що поверхня Ньяса знаходиться майже на пів кілометра вище рівня світового океану. Це третє за величиною озеро на африканському континенті.

Цікавий факт: Ньяса відоме своєю багатою екосистемою. Тут мешкає більше видів риби, ніж в будь-якому іншому відомому озері. Наприклад, сотні ціхлідних риб. При цьому багато видів, що мешкають тут є ендеміками (знаходяться тільки в цьому місці). Тому багато ділянок водойми оголошені заповідниками.

Ньяса є найбільшим донором вологи в атмосферу Центральної Африки. В це озеро впадає річка Рухуху, а витікає з нього річка Ширше. Походження водойми – тектонічне.

Велике Ведмеже озеро

Велике Ведмеже озеро / Фото syl

Розташоване воно на північно-західній території Канади. Його площа становить 31153 квадратних кілометрів, максимальна глибина – 446 метрів. Водойма має неправильну форму, нагадуючи літеру "Н". Це найбільше прісноводне озеро, яке повністю розташоване в межах Канади.

Цікавий факт: Хоча площа Великого Ведмежого озера майже подібна площі Байкалу, але обсяг води, який в ньому міститься, менше байкальської в 10 разів (всього 2236 кубічних кілометрів).

Водойма оточена бореальним лісом і тундрою, відома своєю кришталево чистою водою. У ній мешкає форель і кілька інших видів. Але у Великому Ведмежому озері представлена найменша різноманітність риб з усіх видів Великих озер Канади. Майже весь час вода тут скута кригою (до кінця липня). З цієї водойми випливає Велика Ведмежа річка. Походження озера – льодовиково-тектонічне.

Ця водойма має не особливо позитивну історію, оскільки саме тут було знайдено і здобуто уран, який згодом використовувався для виготовлення бомб, скинутих на Хіросіму і Нагасакі.

Озеро Байкал

Озеро Байкал / Фото wikipedia

Розташоване в Сибіру, на сході. Його площа – 31772 квадратних кілометрів, довжина становить 636 кілометрів. Це найбільше озеро у світі за глибиною, цей показник досягає 1642 метрів. Водойма має форму півмісяця.

Крім того, Байкал вважається найбільшим озером у світі за запасами прісної води. Цей водний резервуар містить 20% світових запасів рідкої прісної води (23615,39 кілометра кубічних). Також Байкал вважається одним із найчистіших озер на нашій планеті, вода в ньому майже дистильована.

Цікавий факт: в озері Байкал води більше, ніж у всьому Балтійському морі.

Фауна водойми вважається однією з найбільш унікальних у світі, багато видів є ендеміками (⅔ від загальної кількості). Байкал – одне з небагатьох озер, де є достатньо води, насиченої киснем, для підтримки життя на самих його глибинах. Всього тут мешкає 2630 видів, підвидів і різновидів тварин і водних рослин. Не дивно, що це озеро внесено в список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Крім того, безпосередній вихід до його узбережжя є у кількох заповідних зон.

У Байкал впадають річки: Селенга, Верхня Ангара, Баргузин, але наповнюється озеро переважно внаслідок танення снігу з сибірських гір. Тому в ньому така чиста і прозора вода. Витікає з Байкалу річка Ангара. У цій водоймі налічується 27 островів.

Байкал – найстаріше озеро у світі (приблизно 25 – 35 мільйонів років). Воно має тектонічне походження, але на відміну від інших таких же водойм не має ознак тектонічного старіння.

Озеро Танганьїка

Озеро Танганьїка / Фото funart.pro

Воно розташоване в Центральній Африці між чотирма країнами – Танзанією, Замбією, Конго і Бурунді. Площа водойми становить 32900 квадратних кілометрів, в довжину вона простягнулась на 676 кілометрів.

Танганьїка лежить у глибокій тектонічній западині Африки. Це озеро входить у басейн річки Конго, яка є однією з найбільших у світі. У Танганьїку впадають річки Рузізі, Малагарасі, а витікає з нього тільки Лукуга.

Танганьїка займає друге місце за глибиною серед прісноводних озер у світі, обсягом і старовиною. Походження водойми – тектонічне. Вона сильно схожа на Байкал: тут те саме давнє походження через утворення внутрішньоконтинентального тектонічного розлому, така ж закрита екосистема, яка призвела до появи 200 видів живих організмів (приблизно 600 ендеміків). Навіть форма в озер схожа: обидва витягнуті в довжину.

Життя в Танганьїці існує лише до глибини у 200 метрів. Потім у складі води з'являється надто багато сірководню, органічного мулу та осадових мінералів. При цьому шари води в озері не перемішуються, тому на кожному рівні зберігається свій хімічний склад і температура.

Цікавий факт: купання в цьому озері не рекомендується, оскільки в деяких його місцях ховаються нільські крокодили.

Озеро Мічиган

Озеро Мічиган / Фото fanfacts

Розташоване в Північній Америці. Воно простягається на території Мічигану, Індіани, Іллінойсу і Вісконсину зі сходу на захід. Площа озера Мічиган становить 58016 квадратних кілометрів. Воно пов'язане з озером Гурон протокою Макіно, а також з системою річки Міссісіпі.

Озеро Мічиган має витягнуту форму. Його найбільша глибина сягає 281 метра. Тут знаходиться 4871 кубічного кілометра води. Ця водойма є найбільшою з озер, які повністю знаходяться на території США, це одне з п'яти Великих озер (третє за площею і друге за обсягом). На його березі розташувалося місто Чикаго.

Цікавий факт: навколо озера Мічиган розташовано багато пляжів, цей регіон навіть називають "третім узбережжям" Америки (після Атлантичного і Тихого океанів).

У цій водоймі налагоджений промисловий вилов лосося, судака, окуня і форелі. Розвинене тут і судноплавство, по Мічигану ходять навіть круїзні лайнери. Висота хвиль іноді може досягати 6 метрів. На жаль, озеро Мічиган сумно відомо численними корабельними аваріями. Тут спочивають тисячі затонулих кораблів. Походження озера – льодовиково-тектонічне.

Озеро Гурон

Озеро Гурон / Фото look

Воно знаходиться на територіях Північної Америки та Канади, теж є одним із п'яти Великих озер. Його площа становить 59600 квадратних кілометрів, обсяг – 3538 кубічних кілометрів. Озеро Гурон розкинулося на 332 кілометри в довжину і 245 кілометрів завширшки. Максимальна глибина водойми досягає 229 метрів. Таким чином, озеро Гурон також є 2-м за площею поверхні та третім за обсягом із п'яти Великих озер.

Воно безпосередньо пов'язане з озером Мічиган через протоку Макінак. На озері Гурон добре розвинене судноплавство, найбільшими портами є: Бей-Сіті, Сагіно, Алпіна і Сарнія. При цьому його берегова лінія є найдовшою з усіх Великих озер.

Цікавий факт: на озері Гурон знаходиться найбільший острів у світі, розташований у прісноводному водоймищі – Манітулін.

Тут добре розвинене рибальство, в озері можна впіймати: чавичу, судака, окуня, щуку і сома. Але саме ловля судака, багата популяція якого здивує навіть найдосвідченіших рибалок, зробила озеро Гурон одним із найпопулярніших місць в США. Походження озера теж льодовиково-тектонічне.

Озеро Вікторія

Озеро Вікторія / Фото tourister

Інші назви – Ньянза, Укереве. Розташоване воно в Східній Африці на територіях Танзанії, Уганди та Кенії. Це найбільше тропічне озеро у світі. Його площа становить 68 тисяч кілометрів квадратних, розміри – 320х275 кілометрів. Ця водойма була названа його першовідкривачем на честь англійської королеви Вікторії. Цікаво, що поверхня озера знаходиться на висоті в 1134 метрів над рівнем світового океану, хоча його найбільша глибина не перевищує 80 метрів.

Це друга за величиною прісноводна водойма у світі, тут знаходиться 2760 кубічних кілометрів води. Після спорудження в 1954 році греблі Оуен-Фолс озеро Вікторія було перетворено у водосховище. У цій водоймі є безліч островів, на одному з них (Рубондо) заснований національний парк. Тут розвинене рибальство та існує безліч портів.

Цікавий факт: озеро Вікторія є найнебезпечнішим озером у світі. Щорічно на ньому трапляється найбільше смертей через чорні плями, мінливу ​​погоду та напади крокодилів.

Це озеро є ключовим резервуаром річки Білий Ніл, а впадає в нього безліч струмків і річок, найбільшою вважається річка Кагера. Але більшу частину свого обсягу водойма Вікторія отримує завдяки дощам (80%). Тут налічується понад 200 видів риб (найбільш промисловими є нільський окунь і тиляпія) Походження озера – тектонічне.

Озеро Верхнє

Озеро Верхнє / Фото about-planet

Знаходиться на кордоні Канади та США, є найбільшим серед Великих озер. Його площа становить 82100 кілометрів квадратних, поступаючись Каспійському морю приблизно у 5 разів. При цьому обсяг озера Верхнього – всього 12200 кубічних кілометрів.

Цікавий факт: Це найбільше прісноводне озеро у світі, найбільш холодне і глибоке з Великих озер (406 метрів) та найбільше в Канаді. Також воно є найнебезпечнішим з погляду судноплавства через свою берегову лінію: з півночі берег утворюють обривисті скелі, хоча з півдня берег пологий. Тому безпосередньо над водною гладдю часто дмуть вітри, що підіймають високі хвилі, здатні перевернути середнє судно.

Навколо озера Верхнє розташоване місто Онтаріо, штати Міннесота, Вісконсін та Мічиган. У нього впадає річка Ніпігон, а випливає з цієї водойми річка Сент-Меріс. Це озеро найменш постраждало з усіх Великих озер від забруднень, людська діяльність торкнулася лише 5% його узбережжя. Верхнє відоме, як гаряча точка на водному шляху Великих озер, по якому переправляються товари та матеріали. Походження озера – льодовиково-тектонічне.

Каспійське море або Каспій

Каспійське море / Фото travelask

Отже, це найбільше озеро у світі. Точніше, це найбільша безстічна і замкнута водойма за площею, яка становить 390 тисяч квадратних кілометрів. А обсяг водойми досягає 78 тис. кілометрів кубічних, що перевищує 44% води всіх озер світу.

Розташований Каспій на стику Європи та Азії. Його води омивають береги п'яти держав: Ірану, Казахстану, РФ, Туркменії та Азербайджану. У Каспійське море впадають 130 річок, найбільші з яких: Самур, Волга, Урал, Терек, Кура, Атрек.

Протяжність берегової лінії Каспійського моря дорівнює 7500 кілометрам. Максимальна глибина досягає 1025 метрів. Тим дивнішим здається перепад глибин у цьому озері: у Південно-Каспійській западині глибина перевищує 1 кілометр, в той час, як в дельті Волги та Уралу не зустріти місця, яке глибше за 25 метрів. Середня ж глибина цієї водойми складає всього 4 метри.

Цікавий факт: Каспій класифікують і як озеро, і як море не тільки через його дивовижні розміри. Вода в ньому солонувата (близько 12,8 - 12,9%). А ложе водойми утворено земною корою океанічного типу.

Каспійське море має форму, що трохи нагадує літеру "S", і умовно поділяється на північну, середню і південну частини. Походження озера – океанічне. Вода в ньому частково солона, оскільки колись входила до складу стародавнього Паратетіса.

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Каспій славиться дивовижною ікрою і нафтовою промисловістю. Тут здійснюється понад 90% світового вилову осетрових, організований промисел тюленя.