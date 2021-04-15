Большое Невольничье озеро

Большое Невольничье озеро / Фото ak-d.tripcdn

Оно является вторым по величине в северо-западных территориях Канады. Его площадь – 28568 квадратных километров, а длина составляет 480 километров. На краю озера находятся различные города: Йеллоунайф, Пайн-Пойнт, Форт Резолюшн и др.

Читайте также Искусство света: бразильский фотограф создает магические кадры природы

Максимальная глубина Большого Невольничьего озера – 614 метров, поэтому оно считается самым глубоким в Северной Америке. Благодаря своему расположению к югу от Полярного круга водоем замерзает зимой и поддерживает такую низкую температуру, что выдерживает вес грузовиков. В итоге жители нередко прокладывают по нему ледяную дорогу, укорачивая путь между Йеллоунайфом и Деттой.

Остаток года Большое Невольничье озеро привлекает рыболовов, если постараться, то здесь можно словить щуку и форель.

Интересный факт: В 1934 году на северном берегу этого водоема было найдено золото, что послужило толчком к началу золотой лихорадки. Добыча золота здесь продолжалась до начала 2000-х годов.

В Большое Невольничье озеро впадают такие реки, как: Хей, Невольничья, Сноудрифт, Толсон и др. Из озера вытекает река Маккензи. Его происхождение – ледниково-тектоническое.

Озеро Ньяса

Озеро Ньяса / Фото fotosselect

Расположено в Восточной Африке. Его площадь составляет 29604 квадратных километров, а максимальная глубина – 706 метров. Этот водоем заполняет трещину в земной коре в Великой Рифтовой Долине между Мозамбиком и Танзанией. Поэтому оно имеет вытянутую форму и в длину составляет 584 километров. Интересно, что поверхность Ньяса находится почти на полкилометра выше уровня мирового океана. Это третье по величине озеро на африканском континенте.

Интересный факт: Ньяса известно своей богатой экосистемой. Тут обитает больше видов рыбы, чем в любом другом известном озере. Например, сотни цихлидных рыб. При этом многие виды, обитающие здесь являются эндемиками (находятся только в этом месте). Поэтому многие участки водоема объявлены заповедниками.

Ньяса является крупнейшим донором влаги в атмосферу Центральной Африки. В это озеро впадает река Рухуху, а вытекает из него река Шире. Происхождение водоема – тектоническое.

Большое Медвежье озеро

Большое Медвежье озеро / Фото syl

Расположено оно на северо-западной территории Канады. Его площадь составляет 31153 квадратных километров, максимальная глубина – 446 метров. Водоем имеет неправильную форму, напоминая букву "Н". Это самое большое пресноводное озеро, которое полностью расположено в пределах Канады.

Интересный факт: Хотя площадь Большого Медвежьего озера почти сравнима с озером Байкал, но объем воды, который в нем содержится, меньше байкальского в 10 раз (всего 2236 кубических километров).

Водоем окаймлен бореальным лесом и тундрой, известен своей кристально чистой водой. В нем обитает крапинистая форель и несколько других видов. Но в Большом Медвежьем озере представлено наименьшее разнообразие рыб из всех видов Великих озер Канады. Почти все время вода здесь скована льдом (до конца июля). Из этого водоема вытекает Большая Медвежья река. Происхождение озера – ледниково-тектоническое.

Этот водоем обладает не особо позитивной историей, поскольку именно здесь был найден и добыт уран, который впоследствии использовался для изготовления бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

Озеро Байкал

Озеро Байкал / Фото wikipedia

Расположено в Восточной Сибири. Его площадь – 31772 квадратных километров, длина составляет 636 километров. Это самое большое озеро в мире по глубине, этот показатель достигает 1642 метров. Водоем имеет форму полумесяца.

Кроме того, Байкал считается самым большим озером в мире по запасам пресной воды. Этот водный резервуар содержит 20% мировых запасов жидкой пресной воды (23615,39 километров кубических). Также Байкал считается одним из самых чистых озер на нашей планете, вода в нем почти дистиллированная.

Интересный факт: в озере Байкал воды больше, чем во всем Балтийском море.

Фауна водоема считается одной из уникальнейших в мире, многие виды являются эндемиками (⅔ от общего количества). Байкал – одно из немногих озер, где есть достаточно воды, насыщенной кислородом, для поддержания жизни на самых его глубинах. Всего здесь обитает 2630 видов, подвидов и разновидностей животных и водных растений. Неудивительно, что это озеро внесено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, непосредственный выход к его побережью есть у нескольких заповедных зон.

В Байкал впадают реки: Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин, но наполняется озеро преимущественно за счет таяния снега с сибирских гор. Поэтому в нем такая чистая и прозрачная вода. Вытекает из Байкала река Ангара. В этом водоеме насчитывается 27 островов.

Байкал – самое старое озеро в мире (примерно 25 – 35 миллионов лет). Оно имеет тектоническое происхождение, но в отличие от других таких же водоемов не обладает признаками тектонического старения.

Озеро Танганьика

Озеро Танганьика / Фото funart.pro

Оно расположено в Центральной Африке между четырьмя странами – Танзанией, Замбией, Конго и Бурунди. Площадь водоема составляет 32900 квадратных километров, в длину он протянулся на 676 километров.

Танганьика лежит в глубочайшей тектонической впадине Африки. Это озеро входит в бассейн реки Конго, которая является одной из крупнейших в мире. В Танганьику впадают речки Рузизи, Малагараси, а вытекает из него только Лукуга.

Танганьика занимает второе место по глубине среди пресноводных озер в мире, объему и древности. Происхождение водоема – тектоническое. Оно сильно похоже на Байкал: здесь та же древность происхождения из-за образования внутриконтинентального тектонического разлома, такая же закрытая экосистема, приведшая к появлению 200 видов живых организмов (примерно 600 эндемиков). Даже форма у озер похожа: оба вытянуты в длину.

Жизнь в Танганьике существует лишь до глубины в 200 метров. Затем в составе воды появляется чересчур много сероводорода, органического ила и осадочных минералов. При этом слои воды в озере не перемешиваются, поэтому на каждом уровне сохраняется свой химический состав и температура.

Интересный факт: купание в этом озере не рекомендуется, поскольку в некоторых его местах скрываются нильские крокодилы.

Озеро Мичиган

Озеро Мичиган / Фото fanfacts

Расположено в Северной Америке. Оно простирается на территории Мичигана, Индианы, Иллинойса и Висконсина с востока на запад. Площадь озера Мичиган составляет 58016 квадратных километров. Оно соединено с озером Гурон проливом Макино, а также с системой реки Миссисипи.

Озеро Мичиган имеет вытянутую форму. Его наибольшая глубина достигает 281 метра. Здесь находится 4871 кубических километров воды. Этот водоем является самым большим из озер, полностью находящихся на территории США, это одно из пяти Великих озер (третье по площади и второе по объему). На его берегу расположился город Чикаго.

Интересный факт: вокруг озера Мичиган расположено много пляжей, этот регион даже называют "третьим побережьем" Америки (после Атлантического и Тихого океанов).

В этом водоеме налажен промышленный вылов лосося, судака, окуня и форели. Развито тут и судоходство, по Мичигану ходят даже круизные лайнеры. Высота волн иногда может достигать 6 метров. К сожалению, озеро Мичиган печально известно многочисленными кораблекрушениями. Здесь покоятся тысячи затонувших кораблей. Происхождение озера – ледниково-тектоническое.

Озеро Гурон

Озеро Гурон / Фото look

Оно находится на территориях Северной Америки и Канады, тоже является одним из пяти Великих озер. Его площадь составляет 59600 квадратных километров, объем – 3538 кубических километров. Озеро Гурон раскинулось на 332 километра в длину и 245 километров в ширину. Максимальная глубина водоема достигает 229 метров. Таким образом, озеро Гурон также является 2-м по площади поверхности и третьим по объему из пяти Великих озер.

Оно непосредственно связано с озером Мичиган через пролив Макинак. На озере Гурон отлично развито судоходство, крупнейшими портами являются: Бей-Сити, Сагино, Алпина и Сарния. При этом его береговая линия является самой длинной из всех Великих озер.

Интересный факт: на озере Гурон находится самый большой остров в мире, расположенный в пресноводном водоеме – Манитулин.

Здесь хорошо развита рыболовля, тут водятся: чавыча, судак, окунь, щука и сом. Но именно ловля судака, изобилующая популяция которого удивит даже наиболее опытных рыбаков, сделала озеро Гурон одним из самых популярных мест в США.

Происхождение озера тоже ледниково-тектоническое.

Озеро Виктория

Озеро Виктория / Фото tourister

Другие названия – Ньянза, Укереве. Расположено оно в Восточной Африке на территориях Танзании, Уганды и Кении. Это самое большое тропическое озеро в мире. Его площадь составляет 68 тысяч километров квадратных, размеры – 320х275 километров. Этот водоем был назван его первооткрывателем в честь английской королевы Виктории. Интересно, что поверхность озера находится на высоте в 1134 метров над уровнем мирового океана, хотя его наибольшая глубина не превышает 80 метров.

Это второй по величине пресноводный водоем в мире, здесь находится 2760 кубических километров воды. После сооружения в 1954 году плотины Оуэн-Фолс озеро Виктория было превращено в водохранилище. В этом водоеме есть множество островов, на одном из них (Рубондо) основан национальный парк. Здесь развито рыболовство и существует множество портов.

Интересный факт: озеро Виктория является самым опасным озером в мире. Ежегодно на нем случается больше всего смертей из-за черных пятен, изменчивой погоды и нападений крокодилов.

Это озеро является ключевым резервуаром реки Белый Нил, а впадает в него множество ручьев и рек, наибольшей считается река Кагера. Но большую часть своего объема водоем Виктория получает благодаря дождям (80%). Здесь насчитывается свыше 200 видов рыб (наиболее промысловыми являются нильский окунь и тиляпия) Происхождение озера – тектоническое.

Озеро Верхнее

Озеро Верхнее / Фото about-planet

Находится на границе Канады и США, является самым крупным среди Великих озер. Его площадь составляет 82100 километров квадратных, уступая Каспийскому морю примерно в 5 раз. При этом объем озера Верхнего – всего 12200 кубических километров.

Интересный факт: Это самое большое пресноводное озеро в мире, наиболее холодное и глубокое из Великих озер (406 метров) и самое крупное в Канаде. Также оно является самым опасным с точки зрения судоходства из-за своей береговой линии: с севера берег образуют обрывистые скалы, хотя с юга берег пологий. Поэтому непосредственно над водной гладью часто дуют ветра, поднимающие высокие волны, способные перевернуть среднее судно.

Вокруг озера Верхнее расположен город Онтарио, штаты Миннесота, Висконсин и Мичиган. В него впадает река Нипигон, а вытекает из этого водоема река Сент-Мэрис. Это озеро наименее пострадало из всех Великих озер от загрязнений, человеческой деятельностью затронуты лишь 5% его побережья. Верхнее известно, как горячая точка на водном пути Великих озер, по которому переправляются товары и материалы.

Происхождение озера – ледниково-тектоническое.

Каспийское море или Каспий

Каспийское море / Фото travelask

Итак, это самое большое озеро в мире. Точнее, это наибольший бессточный и замкнутый водоем по площади, она составляет 390 тысяч квадратных километров. А объем водоема достигает 78 тыс. километров кубических, что превышает 44% воды всех озер мира.

Расположен Каспий на стыке Европы и Азии. Его воды омывают берега пяти государств: Ирана, Казахстана, РФ, Туркмении и Азербайджана. В Каспийское море впадают 130 рек, крупнейшие из которых: Самур, Волга, Урал, Терек, Кура, Атрек.

Протяженность береговой линии Каспийского моря равна 7500 километрам. Максимальная глубина достигает 1025 метров. Тем более удивительным кажется перепад глубин в этом озере: в Южно-Каспийской впадине глубина превышает 1 километр, в то время как в дельте Волги и Урала не встретить места, которое глубже 25 метров. Средняя же глубина этого водоема составляет всего 4 метра.

Интересный факт: Каспий классифицируют и как озеро, и как море не только из-за его потрясающих размеров. Вода в нем солоноватая (около 12,8 – 12,9%). А ложе водоема образовано земной корой океанического типа.

Каспийское море имеет форму, немного напоминающую букву "S", и условно разделяется на северную, среднюю и южную части. Происхождение озера – океаническое. Вода в нем частично соленая, поскольку когда-то входила в состав древнего Паратетиса.

Читайте также Будто кадры с Марса: неземные пейзажи вулкана Даллол в Эфиопии

Каспий славится удивительной икрой и нефтяной промышленностью. Здесь осуществляется свыше 90% мирового вылова осетровых, организован промысел тюленя.