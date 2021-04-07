Самый таинственный уголок на планете – вулкан Даллол. Он расположен в северной части Эфиопии в долине Афар. Вулкан создает невероятные ландшафты с яркими цветами.

Холмы, окружающие кратер, покрыты солевыми отложениями красных, оранжевых, желтых и зеленых оттенков. Все это придает Даллолу удивительный и фантастический пейзаж. К теме Сицилия в золе: самый высокий вулкан в Европе Этна снова активизировался-видео Дремлющий вулкан По некоторым предположениям, вулкан образовался более 900 миллионов лет назад.

назад. Даллол – дремлющий вулкан , в котором продолжаются процессы вулканической деятельности. Последнее его извержение было зафиксировано в начале XX века.

, в котором продолжаются процессы вулканической деятельности. Последнее его извержение было зафиксировано в начале XX века. Из его нижних слоев вымывается на поверхность соль, которая растворяется в горячих термальных водах или застывает в виде невероятных форм разных оттенков.

В кратере вулкана расположено кислотное озеро , заполненное концентрированной серной кислотой. Степень минерализации настолько высока, что пласты соли образуются прямо в толще кислотного рассола.

, заполненное концентрированной серной кислотой. Степень минерализации настолько высока, что пласты соли образуются прямо в толще кислотного рассола. Там не обнаружили никаких признаков жизни, а вся палитра цветов связана исключительно с химическими процессами.

Невероятный вулкан Даллол / Фото Getty Images

Холмы покрыты солевыми отложениями / Фото Getty Images

Невероятная гамма цветов / Фото Getty Images Интересные факты о вулкане Даллол Это самый низкий вулкан на Земле. Его кратер расположен на высоте 48 метров ниже уровня моря.

Его кратер расположен на высоте 48 метров ниже уровня моря. Среднегодовая температура здесь составляет +35 градусов Цельсия, а летом в дневное время может достигать +52 градусов.

Это самое непригодное место для жизни. Дышать здесь довольно трудно, а земля настолько горячая, что местами ходить по ней можно только в ботинках на толстой подошве.

Самое горячее место на планете / Фото Рhotovolcanica

Кратер вулкана расположен ниже уровня моря / Фото Рhotovolcanica

В водах нет живых организмов / Фото Рhotovolcanica

Это непригодное место для жизни / Фото Рhotovolcanica

Местность выглядит инопланетной / Фото Рhotovolcanica