Будто кадры с Марса: неземные пейзажи вулкана Даллол в Эфиопии
Самый таинственный уголок на планете – вулкан Даллол. Он расположен в северной части Эфиопии в долине Афар. Вулкан создает невероятные ландшафты с яркими цветами.
Источник:Geology
Холмы, окружающие кратер, покрыты солевыми отложениями красных, оранжевых, желтых и зеленых оттенков. Все это придает Даллолу удивительный и фантастический пейзаж.
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Дремлющий вулкан
- По некоторым предположениям, вулкан образовался более 900 миллионов лет назад.
- Даллол – дремлющий вулкан, в котором продолжаются процессы вулканической деятельности. Последнее его извержение было зафиксировано в начале XX века.
- Из его нижних слоев вымывается на поверхность соль, которая растворяется в горячих термальных водах или застывает в виде невероятных форм разных оттенков.
- В кратере вулкана расположено кислотное озеро, заполненное концентрированной серной кислотой. Степень минерализации настолько высока, что пласты соли образуются прямо в толще кислотного рассола.
- Там не обнаружили никаких признаков жизни, а вся палитра цветов связана исключительно с химическими процессами.
Невероятный вулкан Даллол / Фото Getty Images
Холмы покрыты солевыми отложениями / Фото Getty Images
Невероятная гамма цветов / Фото Getty Images
Интересные факты о вулкане Даллол
- Это самый низкий вулкан на Земле. Его кратер расположен на высоте 48 метров ниже уровня моря.
- Среднегодовая температура здесь составляет +35 градусов Цельсия, а летом в дневное время может достигать +52 градусов.
- Это самое непригодное место для жизни. Дышать здесь довольно трудно, а земля настолько горячая, что местами ходить по ней можно только в ботинках на толстой подошве.
Самое горячее место на планете / Фото Рhotovolcanica
Кратер вулкана расположен ниже уровня моря / Фото Рhotovolcanica
В водах нет живых организмов / Фото Рhotovolcanica
Это непригодное место для жизни / Фото Рhotovolcanica
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