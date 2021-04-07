Найтаємничіший куток на планеті – вулкан Даллол. Він розташований в північній частині Ефіопії у долині Афар. Вулкан створює неймовірні ландшафти з яскравими кольорами.

Пагорби, які оточують кратер, покриті сольовими відкладеннями червоних, помаранчевих, жовтих і зелених відтінків. Все це надає Даллолу дивовижний і фантастичний краєвид. До теми Сицилія в попелі: найвищий вулкан в Європі Етна знову активізувався – відео Дрімаючий вулкан За деякими припущеннями, вулкан утворився понад 900 мільйонів років тому.

тому. Даллол – дрімаючий вулкан , в якому тривають процеси вулканічної діяльності. Останнє його виверження було зафіксовано на початку XX століття.

, в якому тривають процеси вулканічної діяльності. Останнє його виверження було зафіксовано на початку XX століття. З його нижніх шарів вимивається на поверхню сіль, яка розчиняється в гарячих термальних водах або застигає у вигляді неймовірних форм різних відтінків.

У кратері вулкана розташоване кислотне озеро , заповнене концентрованою сірчаною кислотою. Ступінь мінералізації настільки висока, що пласти солі утворюються прямо в товщі кислотного розсолу.

, заповнене концентрованою сірчаною кислотою. Ступінь мінералізації настільки висока, що пласти солі утворюються прямо в товщі кислотного розсолу. Там не виявили жодних ознак життя, а вся палітра кольорів пов'язана виключно з хімічними процесами.

Неймовірний вулкан Даллол / Фото Getty Images

Пагорби покриті сольовими відкладеннями / Фото Getty Images

Неймовірна гама кольрів / Фото Getty Images Цікаві факти про вулкан Даллол Це найнижчий вулкан на Землі . Його кратер розташований на висоті 48 метрів нижче рівня моря.

. Його кратер розташований на висоті 48 метрів нижче рівня моря. Середньорічна температура тут становить +35 градусів Цельсія, а влітку в денний час може досягати +52 градусів .

. Це найбільш непридатне місце для життя. Дихати тут досить важко, а земля настільки гаряча, що місцями ходити по ній можна тільки в черевиках на товстій підошві.

Найгарячіше місце на планеті / Фото Рhotovolcanica

Кратер вулкана розташований нижче рівня моря / Фото Рhotovolcanica

У водах немає живих організмів / Фото Рhotovolcanica

Це непридатне місце для життя / Фото Рhotovolcanica

Місцевість виглядає інопланетною / Фото Рhotovolcanica