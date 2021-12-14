Про це повідомив керівник пасажирського напрямку АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський. Розповідаємо про терміни запуску експресу та куди він курсуватиме.

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Куди курсуватиме експрес

Як повідомляється на сайті Укрзалізниці, експрес буде курсувати за маршрутом Львів – Татарів-Буковель – Ворохта.

Таким чином українці та гості країни отримують можливість побачити красу та історичні пам’ятки міста Лева й далі, безпосередньо зі Львова, дістатись курорту Буковель, чи здійснити мрію піднятись на найвищу гору України – Говерлу, доїхавши до Ворохти,

– додав Перцовський.

Для маршруту обрали сучасний дизель-поїзд вітчизняного виробництва. Компанія повинна отримати його впродовж грудня. Цей поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3 має максимальну швидкість 140 кілометрів на годину.

У складі поїзда 3 вагони – сумарно це 170 місць. Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру й пристосований для перевезення маломобільного населення.