Об этом сообщил руководитель пассажирского направления АО Укрзализныця Александр Перцовский. Рассказываем о сроках запуска экспресса и куда он будет курсировать.

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Куда будет курсировать экспресс

Как сообщается на сайте Укрзализныци, экспресс будет курсировать по маршруту Львов – Татаров-Буковель – Ворохта.

Таким образом украинцы и гости страны получают возможность увидеть красоту и исторические достопримечательности города Льва и дальше, непосредственно из Львова, добраться до курорта Буковель, или осуществить мечту подняться на самую высокую гору Украины – Говерлу, доехав до Ворохты,

– добавил Перцовский.

Для маршрута был выбран современный дизель-поезд отечественного производства. Компания должна получить его в течение декабря. Этот поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКр-3 имеет максимальную скорость в 140 километров в час.

В составе поезда 3 вагона – суммарно это 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и предназначен для перевозки маломобильного населения.

Напомним, недавно Укрзализныця отметила, что спрос на путешествия в Карпаты сейчас даже больше, чем во время докарантинного сезона. Следовательно, перевозчик добавил еще 9 поездов на новогодние праздники.