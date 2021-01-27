Влітку українці зможуть відпочити у 29 країнах: перелік

27 січня 2021 , 13:46
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Державна авіаційна служба України затвердила список із переліком країн, до яких українці зможуть літати на відпочинок влітку 2021.

Джерело: сайт Державіаслужби

Авіакомпанії отримають дозволи на виконання чартерних рейсів у літній сезон до 29 країн. Відповідний список затвердила Державна авіаційна служба України.

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Список країн, куди українці зможуть летіти на відпочинок влітку 2021

Зокрема, українці зможуть вирушити у:

  • Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам
  • Грецію: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос, Превеза
  • Грузію: Батумі
  • Ізраїль: Ейлат
  • Домінікану: Пунта-Кана, Ла Романа
  • Шрі-Ланку: Коломбо
  • Італію: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин
  • Китай: Санья, Хайкоу
  • Іспанію: Тенеріфе, Фуертевентура, Ла Пальма, Гран Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсія, Барселона, Ібіца
  • Марокко: Агадір, Касабланка
  • Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао
  • Мальдіви: Мале
  • Мальта: Лука
  • ОАЕ: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубаї, Шарджа
  • Танзанію: Занзібар
  • Португалію: Фуншал, Порту-Санту, Фаро
  • Албанію: Тірана
  • Болгарію: Варна, Бургас, Пловдив
  • Індію: Гоа
  • Індонезію: Денпасар
  • Куба: Варадеро
  • Хорватію: Спліт, Дубровнік, Пула, Рієка, Задар
  • Кіпр: Пафос
  • Словенію: Марибор, Любляна
  • В'єтнам: Камрань
  • Туреччину: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері
  • Туніс: Монастір, Енфіда, Джерба
  • Йорданія: Акаба
  • Чорногорія: Тіват, Подгоріца


Куди українці зможуть полетіти / Інфографіка 24 каналу

Перелік цих країн опублікований у наказі Державіаслужби:


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У наказі йдеться про те, що до країн з переліку буде дозволено виконання чартерних рейсів у літній сезон 2021 року Міжнародної асоціації повітряного транспорту без обмеження частоти виконання рейсів для авіакомпаній, які отримають відповідні дозволи.