Влітку українці зможуть відпочити у 29 країнах: перелік

Державна авіаційна служба України затвердила список із переліком країн, до яких українці зможуть літати на відпочинок влітку 2021.
Джерело: сайт Державіаслужби
Авіакомпанії отримають дозволи на виконання чартерних рейсів у літній сезон до 29 країн. Відповідний список затвердила Державна авіаційна служба України.
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Список країн, куди українці зможуть летіти на відпочинок влітку 2021
Зокрема, українці зможуть вирушити у:
- Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам
- Грецію: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос, Превеза
- Грузію: Батумі
- Ізраїль: Ейлат
- Домінікану: Пунта-Кана, Ла Романа
- Шрі-Ланку: Коломбо
- Італію: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин
- Китай: Санья, Хайкоу
- Іспанію: Тенеріфе, Фуертевентура, Ла Пальма, Гран Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсія, Барселона, Ібіца
- Марокко: Агадір, Касабланка
- Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао
- Мальдіви: Мале
- Мальта: Лука
- ОАЕ: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубаї, Шарджа
- Танзанію: Занзібар
- Португалію: Фуншал, Порту-Санту, Фаро
- Албанію: Тірана
- Болгарію: Варна, Бургас, Пловдив
- Індію: Гоа
- Індонезію: Денпасар
- Куба: Варадеро
- Хорватію: Спліт, Дубровнік, Пула, Рієка, Задар
- Кіпр: Пафос
- Словенію: Марибор, Любляна
- В'єтнам: Камрань
- Туреччину: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері
- Туніс: Монастір, Енфіда, Джерба
- Йорданія: Акаба
- Чорногорія: Тіват, Подгоріца
Куди українці зможуть полетіти / Інфографіка 24 каналу
Перелік цих країн опублікований у наказі Державіаслужби:
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У наказі йдеться про те, що до країн з переліку буде дозволено виконання чартерних рейсів у літній сезон 2021 року Міжнародної асоціації повітряного транспорту без обмеження частоти виконання рейсів для авіакомпаній, які отримають відповідні дозволи.