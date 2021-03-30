Українці повинні мати змогу вільно подорожувати, – Шмигаль

Міністерство закордонних справ має відпрацювати механізми, які мають забезпечити громадянам України можливість безперешкодно подорожувати іншими країнами у період пандемії.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-наради. За його словами, в уряді активно спостерігають, до яких дій вдаються європейські країни у цьому напрямку.

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А також вивчають, які саме дані вони збирають та як використовують, аби дати новий розвиток туризму й не тільки.

Цей вивчений досвід ми потім використаємо в Україні в необхідному форматі, щоб громадяни, попри пандемію, могли вільно й безпечно подорожувати світом,

– зазначив Шмигаль.

Під час наради він доручив міністру закордонних справ Дмитру Кулебі обговорити та проаналізувати з міжнародними партнерами всі деталі співпраці в цьому питанні.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна з технічної точки зору готова до того, щоб долучитись до такої роботи, і брати активну участь в розробленні й тестуванні таких механізмів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що зараз для подорожей українців відкриті кордони 104 країн світу. Він закликав українців утриматися від подорожей. Хоча б від тих, що не мають нагальної потреби.

Також Міністерство закордонних справ України оновило мапу світу, де зображені країни "червоної", "жовтої" та "зеленої" зон. Українці можуть відвідувати їх з дотриманням карантинних вимог