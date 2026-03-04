На початку березня у соцмережі Threads українці почали ділитися фотографіями неймовірно красивих ніжно-рожевих магнолій. Однак у геолокації до фото – зовсім не Україна, розповідає 24 Канал.

Читайте також Раніше сюди з'їжджали з усіх міст: ідеальне місце для відпочинку всього за пів години від Львова

Де зацвіли магнолії?

Як з'ясувалося, цей неймовірний рожевий цвіт зараз можна побачити хіба що у модному районі Лондона Ноттінг-Хілл. Українка @estheticlove, яка живе у Лондоні, зізналася, що такої кількості магнолій як тут, не бачила за все своє життя.

Українські фотографи у Лондоні діляться рожевими світлинами магнолій і кличуть клієнтів на фотосесії, наголошуючи, що дерево цвістиме не довго. Ми ж можемо хіба що позаздрити, адже пишні ніжно-рожеві квіти мають неймовірний вигляд на фоні білих будинків району. Тут кожен куточок наче створений для ідеальної фотосесії, яка не потребує жодних декорацій.

Пишна магнолія у Лондоні / Фото @photographer_svitlana09

А де в Україні побачити, як цвітуть сакури та магнолії?

В Україну тільки-то прийшло потепління, то ж говорити про цвітіння дерев наразі зарано. Але, як тільки сонечко добряче пригріє, міста теж стануть рожевими. "Українська правда" поділилася найкращими локаціями у містах України, де можна спостерігати за рожевим цвітом.

Київ. Японські вишні можна побачити в ботанічному саду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені Гришка. Крім того, сакури і магнолії висадили у зелених зонах всіх районів міста, щоб мешканці могли насолодитися красою весни.

Японські вишні можна побачити в ботанічному саду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені Гришка. Крім того, сакури і магнолії висадили у зелених зонах всіх районів міста, щоб мешканці могли насолодитися красою весни. Ужгород. Це найпопулярніша локація з сакурами в Україні. Тут ці дерева можна побачити майже на кожній вулиці.

Це найпопулярніша локація з сакурами в Україні. Тут ці дерева можна побачити майже на кожній вулиці. Львів . Найбільше сакур росте у парку імені Папи Римського Івана Павла II на Сихові, але в інших районах міста теж можна побачити ці дерева.

. Найбільше сакур росте у парку імені Папи Римського Івана Павла II на Сихові, але в інших районах міста теж можна побачити ці дерева. Одеса. В Одеському ботанічному саду росте 150 сакур різних видів, а деяким з них вже 80 років.

В Одеському ботанічному саду росте 150 сакур різних видів, а деяким з них вже 80 років. Дніпро. Тут теж є чимало локацій, де можна насолодитися сакурами. Найпопулярніша – Набережна Перемоги.

До слова, на Закарпатті вже розквітли перші крокуси. Побачити їх можна у дендропарку "Березинка", що за 8 кілометрів від Мукачева. Уже на вихідних відвідувачі парку ділилися у соцмережах чарівними фотографіями фіолетового килима з квітів, який вкриває землю.