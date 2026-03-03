Якщо ви шукаєте затишне та чарівне місце, щоб провести весняні вихідні, ми маємо для вас ідеальний варіант. Менше ніж за пів години від Львова ви можете відкрити для себе Пустомити, розповідає Департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА. У свій час це місто було дуже популярне та приймало багато туристів для відпочинку.

Що цікавого можна побачити у Пустомитівській громаді?

Щирецьке водосховище (Наварійське озеро)

Це місце, куди часто їдуть, коли хочеться просто втекти від міської метушні. Біля води можна спокійно пройтися, посидіти з кавою або влаштувати пікнік. Тут рибалять, катаються на човнах, тренуються веслувальники. Озеро велике й просторе, тому навіть у вихідні можна знайти затишний куточок для відпочинку.

Щирецьке водосховище / фото Fisher Go

Парк "Панський маєток"

Це старий парк із довгими алеями та великими деревами, де приємно просто гуляти без поспіху. Атмосфера тут спокійна й трохи романтична – відчувається, що колись це була частина панського маєтку. Місце добре підходить для тихої прогулянки або фото серед зелені.

Палац у Пустомитах

Поруч із парком стоїть старовинний палац. Він не виглядає як розкішний замок, але має свою історію і шарм. Колись тут навіть працював санаторій через місцеві мінеральні води. Будівля зберегла дух минулих століть і додає місту особливої атмосфери.

Палац у Пустомитах / фото Vidviday.ua

Сірководневе джерело

Недалеко від парку є джерело з мінеральною водою. Про нього знали ще в 19 столітті й використовували воду для лікування. Саме завдяки цьому Пустомити свого часу мали славу невеликого курортного містечка.

Церква Симеона Стовпника

Це старовинний храм 17 століття. Він не просто гарний зовні – у ньому відчувається справжня історія. Такі церкви будували багато століть тому, і вони досі зберігають традиційний стиль та атмосферу давньої Галичини.

Церква Симеона Стовпника / фото Map.ugcc

Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (Наварія)

Цей костел стоїть у селі Наварія ще з 16 століття. За довгі роки його перебудовували, але він і досі залишається центром села. Це місце, де особливо добре відчувається зв'язок поколінь.

Церква святого Архистратига Михаїла

У Семенівці поруч стоять одразу два старовинні храми – церква 17 століття і костел 18 століття. Це виглядає дуже символічно: дві різні традиції, які століттями співіснували в одному селі. Місце невелике, але з особливою атмосферою спокою й історії.

Однією з природних родзинок Пустомит є джерело сірчаних вод, розташоване просто в центрі міста, пише "Твоє Місто". Воно здавна відоме своїми лікувальними властивостями. Дослідження показали, що за своїм складом ця вода подібна до мінеральних вод у Великому Любені та Східниці, які славляться своїм оздоровчим ефекто

Що цікавого варто знати про місто?

Є припущення, що в часи Київської Русі поселення мало назву "Мито" і виконувало функцію митниці на кордоні Перемишльського та Звенигородського князівств. Згодом, коли почали активно розвиватися сусідні міста, ця територія, ймовірно, втратила своє попереднє значення. Саме від вислову "пусте мито" дослідники й пов'язують походження назви "Пустомити".

