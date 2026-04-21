Українець здійснив мрію та відкрив ресторан прямо у центрі Риму біля Колізею

Український ресторатор Микола Олексів відкриває ресторан "ANASTASIA" у центрі Риму. Заклад позиціонують як сучасний український із близько 35 стравами в меню та середнім чеком близько 40 євро.

24 Канал ексклюзивно розповів про українського ресторатора Миколу Олексіва, який відкриває новий ресторан у самому центрі Риму – неподалік Колізею. Заклад стане продовженням його роботи в Італії та ще одним кроком у популяризації української кухні за кордоном. Підприємець зізнається: ця ідея була його мрією майже десять років.

Як здійснилася десятирічна мрія українського ресторатора?

Олексів розповідає, що думка про власний ресторан у Римі з'явилась ще після відкриття першого закладу у 2015 році. Тоді він часто бував в Італії і щоразу проїжджав повз столицю, уявляючи, як одного дня реалізує цей задум.

Рим – це була моя мрія. Я завжди їздив і думав, як я підкорю це місто і як відкрию тут ресторан. Це ще десь 2016 рік був. І я знав, що колись це станеться. Бо всі дороги ведуть до Риму, це столиця, велика українська діаспора. Хотілося популяризувати українську кухню саме тут. Я не здався – і через 10 років відкриваю ресторан у Римі,

– говорить підприємець.



Микола Олексів / фото надані для 24 Каналу

Одним із найскладніших етапів виявився пошук локації. За словами ресторатора, знайти приміщення у центрі Риму, особливо поруч із Колізеєм, майже неможливо.

Я шукав локацію 3 – 4 роки. У центрі Риму знайти приміщення під ресторан – це дуже складно, майже нереально. Коли я знайшов це місце, воно навіть не здавалось в оренду – потрібно було домовлятися і викуповувати право. І коли я прийшов, там вже стояло ще 10 людей, які хотіли цей заклад,

– пояснює Олексів.

Інтрер'єр закладу / фото надані для 24 Каналу

Попри це, сам процес відкриття, за його словами, пройшов без критичних труднощів – значною мірою завдяки досвіду.

Як не дивно, великих труднощів не було. І тільки через те, що в мене вже є 10 років досвіду в ресторанному бізнесі. Я розумів, як робити ремонт, як будувати кухню, як усе організувати. Тому це більше про час: ремонт, процеси, запуск – це все займає період, але без критичних проблем,

– зазначає він.

Інтрер'єр закладу / фото надані для 24 Каналу

Новий заклад працюватиме під назвою "ANASTASIA" і матиме концепцію сучасного українського ресторану в європейському стилі. Водночас акцент робитимуть саме на українській кухні.

Це буде сучасний український ресторан у центрі Риму. Ми поєднуємо українську кухню з європейським стилем, живою атмосферою і нашим колоритом. Для мене важливо, щоб це не було місце тільки для українців. Я хочу, щоб сюди приходили італійці, туристи, щоб вони куштували українську кухню і поверталися знову,

– каже засновник.

У меню планують зібрати як класичні, так і адаптовані страви української кухні.

Як український ресторан без борщу? Буде борщ, вареники, котлета по-київськи, деруни, голубці, холодець. На старті – близько 35 позицій, а далі будемо розширювати меню,

– говорить ресторатор.

За його словами, середній чек становитиме близько 40 євро на людину. Відкриття ресторану заплановане на 23 квітня. Ресторатор готує масштабний запуск із залученням українських гостей, шеф-кухарів та артистів.

Ми плануємо велике відкриття. Запросимо українців, які живуть в Італії, гостей міста, італійців, туристів. Будуть шефи, артисти, музика, українські закуски, просеко, вино. Також хочемо запросити українського священника, щоб посвятити ресторан. Це має бути не просто відкриття, а подія для української культури в Римі,

– підсумував він.



Відкриття закладу / фото надані для 24 Каналу

