В Італії є місто, яке здатне запропонувати схожі враження, при тому набагато дешевше за Рим, пише Travel Off Path.

Куди поїхати в Італії замість Риму?

Верона переживає зараз справжній туристичний бум. За рік сюди приїжджають мільйони людей, більшість з них – іноземці. Місто значно компактніше за Рим, хоча й не маленьке – тут проживає понад 255 тисяч людей.

Основні пам’ятки розташовані поруч, тому його зручно досліджувати пішки без складних пересадок у транспорті. І що цікаво, у Вероні також є свій "Колізей".

Йдеться про Арену ді Верону – давній амфітеатр, збудований ще у 30 році нашої ери. Він навіть старший за римський Колізей і значно краще зберігся.

Ця арена не просто історична пам’ятка, оскільки тут досі проходять концерти й виступи. Наприклад, тут регулярно виступає відомий тенор Андреа Бочеллі.

Туристи отримують велике задоволення від прогулянки старим містом. Вузькі вулички, затишні ресторани й невеликі крамниці створюють особливу атмосферу.

Обов’язково у Вероні варто побачити Будинок Джульєтти. І хоч будівля не має прямого зв’язку з реальною історією, все ж таки приваблює своєю атмосферою.

Також рекомендовано звернути увагу на Палаццо делла Раджіоне – середньовічну ратушу з вежею та красивими сходами XV століття. Для панорамних видів можна піднятися на вежу Ламберті чи провести час на Пьяцца делле Ербе – одній з найживописніших площ міста.

У Римі протікає річка Тибр, а у Вероні – Адідже, яка проходить через центр міста. Серед мостів особливо виділяються Понта П’єтра – давній римський міст з неймовірними краєвидами та Понте Скалігерів – масивна споруда з елементами фортеці.

Менш туристична частина Верони також варта уваги. Тут знаходиться давній римський театр, який досі використовують для вистав. А найкращий вид на місто відкривається з пагорба біля замок Сан-П’єтро. Піднятися сюди можна стежкою чи скористатися фунікулером.

Завдяки компактному, пішохідному історичному центру, багатовіковому шарму та великій кількості справжніх тратторій, де подають місцеві делікатеси, Верона пропонує спокійну, але культурно багату втечу від натовпу, пише Daily Express.

