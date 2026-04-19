В Италии есть город, который способен предложить похожие впечатления, при том гораздо дешевле Рима, пишет Travel Off Path.

Куда поехать в Италии вместо Рима?

Верона переживает сейчас настоящий туристический бум. За год сюда приезжают миллионы людей, большинство из них – иностранцы. Город значительно компактнее Рима, хотя и не маленький – здесь проживает более 255 тысяч человек.

Основные достопримечательности расположены рядом, поэтому его удобно исследовать пешком без сложных пересадок в транспорте. И что интересно, в Вероне также есть свой "Колизей".

Речь идет об Арене ди Верону – древний амфитеатр, построенный еще в 30 году нашей эры. Он даже старше римского Колизея и значительно лучше сохранился.

Эта арена не просто исторический памятник, поскольку здесь до сих пор проходят концерты и выступления. Например, здесь регулярно выступает известный тенор Андреа Бочелли.

Туристы получают большое удовольствие от прогулки по старому городу. Узкие улочки, уютные рестораны и небольшие магазины создают особую атмосферу.

Обязательно в Вероне стоит увидеть Дом Джульетты. И хотя здание не имеет прямой связи с реальной историей, все же привлекает своей атмосферой.

Также рекомендуется обратить внимание на Палаццо делла Раджионе – средневековую ратушу с башней и красивой лестницей XV века. Для панорамных видов можно подняться на башню Ламберти или провести время на Пьяцца делле Эрбе – одной из самых живописных площадей города.

В Риме протекает река Тибр, а в Вероне – Адидже, которая проходит через центр города. Среди мостов особенно выделяются Понта Пьетра – древний римский мост с невероятными видами и Понте Скалигеров – массивное сооружение с элементами крепости.

Менее туристическая часть Вероны также достойна внимания. Здесь находится древний римский театр, который до сих пор используют для спектаклей. А лучший вид на город открывается с холма возле замка Сан-Пьетро. Подняться сюда можно по тропе или воспользоваться фуникулером.

Благодаря компактному, пешеходному историческому центру, многовековому шарму и большому количеству настоящих тратторий, где подают местные деликатесы, Верона предлагает спокойную, но культурно богатую побег от толпы, пишет Daily Express.

