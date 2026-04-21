24 Канал эксклюзивно рассказал об украинском рестораторе Николае Алексееве, который открывает новый ресторан в самом центре Рима – неподалеку от Колизея. Заведение станет продолжением его работы в Италии и еще одним шагом в популяризации украинской кухни за рубежом. Предприниматель признается: эта идея была его мечтой почти десять лет.

Как осуществилась десятилетняя мечта украинского ресторатора?

Олексив рассказывает, что мысль о собственном ресторане в Риме появилась еще после открытия первого заведения в 2015 году. Тогда он часто бывал в Италии и каждый раз проезжал мимо столицы, представляя, как однажды реализует этот замысел.

Рим – это была моя мечта. Я всегда ездил и думал, как я покорю этот город и как открою здесь ресторан. Это еще где-то 2016 год был. И я знал, что когда-то это произойдет. Потому что все дороги ведут в Рим, это столица, большая украинская диаспора. Хотелось популяризировать украинскую кухню именно здесь. Я не сдался – и через 10 лет открываю ресторан в Риме,

– говорит предприниматель.



Николай Олексив / фото предоставлены для 24 Канала

Одним из самых сложных этапов оказался поиск локации. По словам ресторатора, найти помещение в центре Рима, особенно рядом с Колизеем, почти невозможно.

Я искал локацию 3 – 4 года. В центре Рима найти помещение под ресторан – это очень сложно, почти нереально. Когда я нашел это место, оно даже не сдавалось в аренду – нужно было договариваться и выкупать право. И когда я пришел, там уже стояло еще 10 человек, которые хотели это заведение,

– объясняет Олексив.

Интрерьер заведения / фото предоставлены для 24 Канала

Несмотря на это, сам процесс открытия, по его словам, прошел без критических трудностей – в значительной степени благодаря опыту.

Как ни странно, больших трудностей не было. И только из-за того, что у меня уже есть 10 лет опыта в ресторанном бизнесе. Я понимал, как делать ремонт, как строить кухню, как все организовать. Поэтому это больше о времени: ремонт, процессы, запуск – это все занимает период, но без критических проблем,

– отмечает он.

Интрерьер заведения / фото предоставлены для 24 Канала

Новое заведение будет работать под названием "ANASTASIA" и будет иметь концепцию современного украинского ресторана в европейском стиле. В то же время акцент будут делать именно на украинской кухне.

Это будет современный украинский ресторан в центре Рима. Мы сочетаем украинскую кухню с европейским стилем, живой атмосферой и нашим колоритом. Для меня важно, чтобы это не было место только для украинцев. Я хочу, чтобы сюда приходили итальянцы, туристы, чтобы они пробовали украинскую кухню и возвращались снова,

– говорит основатель.

В меню планируют собрать как классические, так и адаптированные блюда украинской кухни.

Как украинский ресторан без борща? Будет борщ, вареники, котлета по-киевски, деруны, голубцы, холодец. На старте – около 35 позиций, а дальше будем расширять меню,

– говорит ресторатор.

По его словам, средний чек составит около 40 евро на человека. Открытие ресторана запланировано на 23 апреля. Ресторатор готовит масштабный запуск с привлечением украинских гостей, шеф-поваров и артистов.

Мы планируем большое открытие. Пригласим украинцев, которые живут в Италии, гостей города, итальянцев, туристов. Будут шефы, артисты, музыка, украинские закуски, просеко, вино. Также хотим пригласить украинского священника, чтобы посвятить ресторан. Это должно быть не просто открытие, а событие для украинской культуры в Риме,

– подытожил он.



Открытие заведения / фото предоставлены для 24 Канала

