Українці – в лідерах: Туреччина підрахувала іноземних туристів

Туреччина – чи не найпопулярніший напрямок серед мільйонів туристів. Курортна країна пропонує чимало, чим й приваблює відпочивальників.

Національний статистичний інститут Туреччини TurkStat вирішив підрахувати іноземних туристів, які прибули до країни у квітні – червні. Як виявилося, найбільше мандрівників за цей період приїхало з України – 349,2 тисячі осіб.

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Українські туристи істотно випереджають німців – 236,3 тисячі осіб. Водночас понад 100 тисяч мандрівників прибуло з Росії, Ірану та Болгарії.

За даними відомства, в середньому іноземці впродовж відпусток витрачали 64 долари на день.

Загалом число туристів у другому кварталі перевищило 4 мільйони осіб, а це на 56% більше, ніж у попередньому кварталі.

Зазначається, що виторг туристичної галузі Туреччини за цей період зріс майже на чверть (+22,5%) і склав 3 мільярди доларів, натомість у першому кварталі був на рівні 2,45 мільярда доларів.

Умови в'їзду до Туреччини

Ще у травні країна вирішила завершити локдаун та скасувала вимогу щодо ПЛР-тестів для українських авіапасажирів. Однак з 1 червня Туреччина повернула вимогу ПЛР-тестів для українських туристів.

Для в'їзду в країну потрібно:

за 72 години до прибуття, необхідно заповнювати електронну анкету на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини (її видрукувати або зберегти на смартфон для пред'явлення представнику авіакомпанії перед посадкою на рейс. Пасажири без заповненої форми не будуть допущені на авіарейс, бо на її основі автоматично генеруватиметься HES-код);

негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в Туреччину;

також туристи можуть надати результати експрес-тестів на антиген, проте з моменту взяття зразка до перетину кордону має пройти не більше 48 годин;

результати тестування можуть не надавати ті, хто пройшов повний курс вакцинації (з моменту отримання останньої дози; має пройти не менше 14 днів), і ті, хто можуть надати довідку про те, що в останні пів року перехворіли на коронавірус.

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