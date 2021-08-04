Национальный статистический институт Турции TurkStat решил подсчитать иностранных туристов, прибывших в страну в апреле – июне. Как оказалось, больше всего путешественников за этот период приехало из Украины – 349,2 тысячи человек.

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Украинские туристы существенно опережают немцев – 236,3 тысячи человек. В то же время более 100 тысяч путешественников прибыло из России, Ирана и Болгарии.

По данным ведомства, в среднем иностранцы в течение отпусков тратили 64 доллара в день.

В общем число туристов во втором квартале превысило 4 миллиона человек, а это на 56% больше, чем в предыдущем квартале.

Отмечается, что выручка туристической отрасли Турции за этот период выросла почти на четверть (+22,5%) и составила 3 миллиарда долларов, тогда как в первом квартале была на уровне 2,45 миллиарда долларов.

Условия въезда в Турцию

Еще в мае страна решила завершить локдаун и отменила требование ПЦР-тестов для украинских авиапассажиров. Однако с 1 июня Турция вернула требование ПЦР-тестов для украинских туристов.

Для въезда в страну нужно:

за 72 часа до прибытия, необходимо заполнять электронную анкету на сайте Министерства здравоохранения Турции (ее напечатать или сохранить на смартфон для предъявления представителю авиакомпании перед посадкой на рейс. Пассажиры без заполненной формы не будут допущены на авиарейс, потому что на ее основе автоматически будет генерироваться HES-код);

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Турцию;

также туристы могут предоставить результаты экспресс-тестов на антиген, однако с момента взятия образца до пересечения границы должно пройти не более 48 часов;

результаты тестирования могут не оказывать те, кто прошел полный курс вакцинации (с момента получения последней дозы должно пройти не менее 14 дней), и те, кто могут предоставить справку о том, что в последние полгода переболели коронавирусом.

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