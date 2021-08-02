У зв'язку з цим влада низки провінцій ввела заборону на відвідування лісових масивів. Це стосується, як громадян країни, так і туристів.

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Згідно з циркулярами, оприлюдненими адміністраціями провінцій Анталія, Мугла, Стамбул, Чанаккале, Баликесір, Коджаелі, Ізмір, Бурса, Айдин, Хатай, Конья, Ушак, Киркларелі і Ґазіантеп, заборонено відвідувати лісові масиви як громадянам Туреччини, так і іноземцям (у тому числі туристам), – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заборона діятиме до 31 серпня, у низці провінцій – до наступного розпорядження.

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