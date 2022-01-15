Передбачається, що рейси не обслуговуватимуться щонайменше до 15 березня. Розповідаємо, що відомо.

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Air Ocean скасовує усі рейси до 15 березня

Скасування польотів компанія пояснює затримкою постачання повітряних суден та необхідністю проведення планового технічного обслуговування літаків, що експлуатуються.

У зв’язку з затримкою постачання повітряних суден та необхідністю проведення планового технічного обслуговування літаків, що експлуатуються в цей час, авіакомпанія вимушена перенести виконання польотів із поновленням починаючи з 15 березня 2022 року,

– йдеться на сайті компанії.

Сьогоднішні рейси авіакомпанії Air Ocean вже скасовано, квитки у продажу на найближчі два місяці відсутні.

Як повернути кошти

пасажири, які придбали квиток на сайті авіакомпанії, отримають кошти автоматично та в повному обсязі на картку, з якої було здійснено оплату;

якщо Ви придбали квиток в агента з продажу авіаційних перевезень, зверніться за місцем його придбання для відшкодування вартості квитка;

або Air Ocean пропонує зберегти за собою право польоту з відкритою датою вильоту, а при купівлі наступного квитка надасть знижку у розмірі 50% від вартості квитка.

Air Ocean: коротко