Предполагается, что рейсы не будут обслуживаться, как минимум, до 15 марта. Рассказываем, что известно.

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Air Ocean отменяет все рейсы до 15 марта

Отмену полетов компания объясняет задержкой поставки воздушных судов и необходимостью проведения планового технического обслуживания эксплуатируемых самолетов.

В связи с задержкой поставки воздушных судов и необходимостью проведения планового технического обслуживания эксплуатируемых в настоящее время авиакомпания вынуждена перенести выполнение полетов с возобновлением начиная с 15 марта 2022 года,

– говорится на сайте компании.

Сегодняшние рейсы авиакомпании Air Ocean уже отменены, билеты в продаже на ближайшие два месяца отсутствуют.

Как вернуть средства

пассажиры, купившие билет на сайте авиакомпании, получат средства автоматически и в полном объеме на карту, с которой была произведена оплата;

если вы приобрели билет у агента по продаже авиационных перевозок, обратитесь по месту его приобретения для возмещения стоимости билета;

или Air Ocean предлагает сохранить за собой право полета с открытой датой вылета, а при покупке следующего билета предоставит скидку в размере 50% от стоимости билета.

Air Ocean: коротко