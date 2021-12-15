Так, 4 грудня на сайті авіаперевізника з'явився анонс про запуск регулярних щоденних (окрім суботи) рейсів між Києвом та Івано-Франківськом. Але вже через 2 тижні Air Ocean Airlines відмовилася від цих планів.

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Що відомо про рейс Київ – Івано-Франківськ від Air Ocean Airlines

Перші авіарейси з Києва в Івано-Франківськ перевізник планував обслуговувати з 21 грудня 2021 року – 6 днів на тиждень. Виліт з Києва (аеропорт "Жуляни") планувався о 11:30, повернення з Івано-Франківська – о 16:45. Тривалість перельоту – приблизно 1 година 15 хвилин.

Квитки на офіційному сайті можна було придбати за ціною від 1682 гривень в один бік та 3211 гривень у два боки. Однак 15 грудня від пасажирів стало відомо, що компанія скасувала рейси. Покупцям будуть повернуті кошти за придбані квитки, а напрямок польоту на сайті Air Ocean Airlines більше не відображається.

Як повідомляє видання "Галка", представники компанії повідомили, що наразі йдеться про повне, а не тимчасове скасування рейсів в Івано-Франківськ. Відомо, що таке рішення було прийнято авіакомпанією, проте причини такого кроку не афішуються.

Раніше, керівництво авіакомпанії Air Ocean Airline висловлювало сумнів, що ТОВ "Скорзонера", у концесії якого перебуває Міжнародний аеропорт Івано-Франківськ, дозволить виконання польотів зі столиці Прикарпаття. Ймовірно, саме це стало причиною скасування рейсу.