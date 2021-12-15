Так, 4 декабря на сайте авиаперевозчика появился анонс о запуске регулярных ежедневных (кроме субботы) рейсов между Киевом и Ивано-Франковском. Но уже через две недели Air Ocean Airlines отказалась от этих планов.

Читайте также Wizz Air отменяет 36 рейсов к весне: список направлений

Что известно о рейсе Киев – Ивано-Франковск от Air Ocean Airlines

Первые авиарейсы из Киева в Ивано-Франковск перевозчик планировал обслуживать с 21 декабря 2021 года – 6 дней в неделю. Вылет из Киева (аэропорт "Жуляны") планировался в 11:30, возвращение из Ивано-Франковска – в 16:45. Продолжительность перелета – примерно 1 час 15 минут.

Билеты на официальном сайте можно было приобрести по цене от 1682 гривен в одну сторону и 3211 гривен в обе стороны. Однако 15 декабря от пассажиров стало известно, что компания отменила рейсы. Покупателям будут возвращены средства за приобретенные билеты, а направление полета на сайте Air Ocean Airlines больше не отображается.

Как сообщает издание "Галка", представители компании сообщили, что сейчас речь идет о полной, а не временной отмене рейсов в Ивано-Франковск. Известно, что это решение было принято авиакомпанией, однако причины такого шага не афишируются.

Ранее руководство авиакомпании Air Ocean Airline выражало сомнение, что ООО "Скорзонера", в концессии которого находится Международный аэропорт Ивано-Франковск, позволит выполнение полетов из столицы Прикарпатья. Вероятно, именно это послужило причиной отмены рейса.