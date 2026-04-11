Українка, яка живе у Комо, розповіла у своєму тіктоці @ppantera01 про найкрасивіші вілли біля озера. Вона також поділилася важливими деталями, які варто знати туристам.

Які вілли на озері Комо точно треба відвідати?

Найперше важливо зазначити, що вхід на територію усіх вілл платний. Українка радить взяти з собою студентський квиток, бо з ним буде знижка. Найкраще планувати поїздку на сам ранок і приходити перед відкриттям, або ж приїздити ввечері, перед закриттям. Саме в цей період буде найменше туристів – можна вільно гуляти, робити гарні фото і просто насолоджуватися дивовижною красою довкола.

Villa Balbianello. Ця вілла розташована на мисі Доссо д'Аведо, який, за даними у Вікіпедії, у 1785 році придбав кардинал Дуріні і на місці старого монастиря збудував розкішну віллу з видами на озеро Комо.

Квитки на територію краще купити онлайн, щоб не стояти в черзі. Біля самої вілли знайти вільне місце, щоб запаркувати автомобіль, дуже складно. Українка залишила авто біля супермаркету Sigma і ще близько 1 кілометра йшла пішки до вілли. Але це точно того вартує, адже ця вілла кінця 18 століття має розкішну архітектуру, сад і вид на озеро Комо.

Краєвиди на віллі Balbianello: відео

Villa Monastero. Ця розкішна еклектична вілла розташована у місті Варена. На її території є ботанічний сад з екзотичними рослинами, стежки з видом на озеро та високі кипариси. Навпроти вілли є велика паркова, тож можна під'їхати до самого входу.

Весільна фотосесія на території вілли Монастеро / Фото @pro.photo.italy

Villa Cipressi. Тут є ті самі ворота, які відкриваються на озеро. На території вілли також працює кав'ярня, тому можна випити кави і скуштувати смачний десерт з одним з найкрасивіших видів у житті.



Вид на історичну віллу 15-го століття / Фото @spostophoto

Villa Melzi. Українка радить поєднати відвідування неокласичної вілли, яку будували, як заміську резиденцію віцепрезидента Італійської республіки Франческо Мельці, з прогулянкою мальовничим містечком Белладжо.



Вид на віллу з озера / Фото Depositphotos

