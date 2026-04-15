Українці масово рахують свої перельоти: як зробити таку карту подорожей
- Українка на ім'я Марина внесла всі свої авіаперельоти на платформу Flightradar24, підрахувавши 147 перельотів і 81 відвіданий аеропорт.
- Ця тенденція стала популярною серед українців, які тепер активно роблять те саме, використовуючи різні сервіси для трекінгу подорожей.
На платформі тредс ми натрапили на пост Марини, який набрав популярності серед користувачів. Після нього всі почали масово підраховувати свої авіаперельоти за все життя. Для цього використовують спеціальні сервіси, зокрема Flightradar24 або інші додатки для трекінгу подорожей, де можна вручну внести кожен рейс і отримати детальну статистику.
Як українці рахують свої перельоти?
Йдеться не просто про список поїздок: платформи показують кількість перельотів, відвідані аеропорти, маршрути, авіакомпанії та навіть загальний час у повітрі. Для багатьох це стає своєрідною "картою життя" з подорожей.
Сама Марина внесла всі свої перельоти за кілька років. За її словами, процес зайняв близько 10 годин: довелося піднімати архіви, листування, квитки та навіть відновлювати деякі маршрути по пам'яті. У результаті вона нарахувала 147 перельотів і 81 аеропорт, а найбільше рейсів здійснила з лоукостером Ryanair.
У коментарях користувачі активно підхопили ідею: хтось уже веде такі записи роками, інші лише планують почати. Деякі зізнаються, що це не так просто, особливо якщо не зберігали квитки чи не фотографували подорожі.
Як виглядають карти інших / фото з мережі
Часті питання
Чому пости про підрахунок авіаперельотів стали популярними серед користувачів платформи Threads?
Після посту Марини на платформі Threads, який став популярним, користувачі почали масово підраховувати свої авіаперельоти за все життя, використовуючи сервіси для трекінгу подорожей, такі як Flightradar24, щоб отримати детальну статистику.
Які дані можна отримати, використовуючи платформи для підрахунку авіаперельотів?
Платформи для підрахунку авіаперельотів надають інформацію про кількість перельотів, відвідані аеропорти, маршрути, авіакомпанії та навіть загальний час у повітрі, що стає своєрідною 'картою життя' з подорожей.
Які складнощі можуть виникнути при підрахунку авіаперельотів за допомогою платформ?
Деякі користувачі зізнаються, що підрахунок авіаперельотів може бути непростим завданням, особливо якщо раніше не зберігали квитки або не фотографували подорожі, що ускладнює відновлення маршрутів по пам'яті.