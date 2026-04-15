Українці масово рахують свої перельоти: як зробити таку карту подорожей

На платформі тредс українська туристка поділилася власною історією перельотів, яку відновлювала за допомогою спеціальної платформи. Інші підхопили цю ідею: користувачі збирають дані про свої подорожі, щоб побачити кількість рейсів, аеропортів і маршрутів за роки.

На платформі тредс ми натрапили на пост Марини, який набрав популярності серед користувачів. Після нього всі почали масово підраховувати свої авіаперельоти за все життя. Для цього використовують спеціальні сервіси, зокрема Flightradar24 або інші додатки для трекінгу подорожей, де можна вручну внести кожен рейс і отримати детальну статистику.

Як українці рахують свої перельоти?

Йдеться не просто про список поїздок: платформи показують кількість перельотів, відвідані аеропорти, маршрути, авіакомпанії та навіть загальний час у повітрі. Для багатьох це стає своєрідною "картою життя" з подорожей.

Сама Марина внесла всі свої перельоти за кілька років. За її словами, процес зайняв близько 10 годин: довелося піднімати архіви, листування, квитки та навіть відновлювати деякі маршрути по пам'яті. У результаті вона нарахувала 147 перельотів і 81 аеропорт, а найбільше рейсів здійснила з лоукостером Ryanair.

У коментарях користувачі активно підхопили ідею: хтось уже веде такі записи роками, інші лише планують почати. Деякі зізнаються, що це не так просто, особливо якщо не зберігали квитки чи не фотографували подорожі.

