Хотіла б знати про це раніше, – українка розповіла, які помилки зробила на Тенеріфе

Тенеріфе – це один з найпопулярніших напрямків для пляжного відпочинку. Могутній океан, вулканічні пейзажі та колоритні міста роблять цей острів ідеальним для туристів. Та попри всі переваги Тенеріфе, мандрівникам важливо знати деякі нюанси, щоб не зіпсувати свій відпочинок.

Користувачка тіктоку Аміна Архіпова, яка побувала на Тенеріфе, записала відео й зізналася, яких помилок допустилася на острові. Дівчина хотіла б знати про ці нюанси раніше і саме тому поділилася ними з іншими.

Які туристичні помилки на Тенеріфе назвала українка?

Перша помилка – орендувати електромобіль. На острові є багато схилів та серпантинів, а тому батарея розряджається з шаленою швидкістю. Аміна поїхала на одну з найпопулярніших туристичних локацій – вулкан Тейде – з запасом ходу 300 кілометрів, але доїхавши до місця призначення він різко скоротився до 30. Неподалік була лише одна зарядна станція, а коли дівчина до неї під'їхала, то з'ясувалося, що та непрацює.

На Тенеріфе загалом мало де можна зарядити електрокар, а тому туристка витрачала на це дуже багато часу. Краще обрати паливний автомобіль і не створювати собі зайвого стресу.

Друга помилка – не продумати чіткий план заздалегідь. Україна поїхала на Тенеріфе без плану, а тому кожен її ранок починався з того, щоб придумати справи на день і скласти маршрут. Якби ж план був продуманий заздалегідь, то вона встигла б значно більше.

Третя помилка – поїхати на Тенеріфе на мало днів. Тенеріфе – дуже різноманітни острів. Тут є величезний національний парк, найбільший водний парк Європи, мальовничі села посеред гір і красиві архітектурні міста. Хочеться побачити кожен куточок острова, але зробити за тиждень це неможливо.

Що ще туристам варто знати про Тенеріфе?

Туристичний путівник Lonely Planet радить туристам обирати місце проживання на острові поблизу тих локацій, які вони планують відвідати. Це зекономить час на добирання, адже дороги на Тенеріфе звивисті і дістатися кудись може бути довше, ніж здається.

Зверніть увагу! Щоб побачити острів, не обов'язково орендувати автомобіль. Раніше ми розповідали історію туристки Олени Литвини, яка побачила всі головні місця Тенеріфе, користуючись громадським транспортом та замовляючи екскурсії на Get Your Guide.

У найкращих ресторанах острова столик треба бронювати заздалегідь, інакше ви просто не потрапите на вечерю. Також експерти радять відвідати сусідні Канарські острови – Ла-Гомера, Ла-Пальма та Ель-Ієрро, до яких з Тенеріфе можна дістатися поромом.

Вулканічний пляж на Тенеріфе

