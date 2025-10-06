В Україні розташовується унікальний об'єкт – найдовший в Європі дерев'яний залізничний міст. Єдиний великий дерев'яний залізничний міст в Україні також є вузькоколійним.

Незвичайна колія завширшки 750 міліметрів починається з пристанційного містечка Антонівка на Поліссі й простягається на 106 кілометрів до станції Зарічне. Про це пише 24 Канал з посиланням на Ukraїner.

Де побачити найдовший дерев'яний залізничний міст?

Вузькоколійка, яку місцеві мешканці називають "поїздок", "вузька", "поліський трамвай" або ж "кукушка", має понад сторічну історію. Точна дата початку будівництва залізниці невідома. Але, як йдеться у проєкті "Залізничне перехрестя", орієнтовно це був 1895 рік.

Спочатку залізницю використовували для перевезення деревини, пізніше – торфу. Під час Першої світової війни вузькоколійка стала важливим стратегічним військовим об'єктом.

За неї тривали запеклі бої, адже залізниця була чи не єдиним швидким засобом перевезення солдат та техніки через непрохідну болотисту місцевість.



Залізничний міст через річку Стир / Фото Inclusive Travels in Ukraine

У часи Другої світової війни залізницю було зруйновано, після чого тільки у 1970 – 1980 роках вузькоколійка отримала свій сучасний вигляд.

На перегоні Біле – Млинок є унікальний міст через річку Стир. Це єдиний великий дерев'яний залізничний міст в Україні та найдовший дерев'яний залізничний міст в Європі завдовжки 153 метрів.

Де на карті в Україні розташовується найдовший дерев'яний залізничний міст

Міст був побудований у 1906 році, а за іншими даними – 1908 року. Окрім цього мосту, на вузькоколійці є ще 30 невеликих мостів – усі дерев'яні.

Зверніть увагу. Туристичні рейси по вузькоколійці здійснювали до 2021 року. Тепер же місцеві активісти прагнуть відновити туристичну локацію.

