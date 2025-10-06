В Україні розташовується найдовший дерев'яний залізничний міст Європи: де його побачити
- В Україні розташовано найдовший в Європі дерев'яний залізничний міст завдовжки 153 метри, що знаходиться на вузькоколійці між Білим і Млинком.
- Вузькоколійка має понад сторічну історію, почала будуватися приблизно в 1895 році, і була важливим стратегічним об'єктом під час Першої світової війни.
В Україні розташовується унікальний об'єкт – найдовший в Європі дерев'яний залізничний міст. Єдиний великий дерев'яний залізничний міст в Україні також є вузькоколійним.
Незвичайна колія завширшки 750 міліметрів починається з пристанційного містечка Антонівка на Поліссі й простягається на 106 кілометрів до станції Зарічне. Про це пише 24 Канал з посиланням на Ukraїner.
Де побачити найдовший дерев'яний залізничний міст?
Вузькоколійка, яку місцеві мешканці називають "поїздок", "вузька", "поліський трамвай" або ж "кукушка", має понад сторічну історію. Точна дата початку будівництва залізниці невідома. Але, як йдеться у проєкті "Залізничне перехрестя", орієнтовно це був 1895 рік.
Спочатку залізницю використовували для перевезення деревини, пізніше – торфу. Під час Першої світової війни вузькоколійка стала важливим стратегічним військовим об'єктом.
За неї тривали запеклі бої, адже залізниця була чи не єдиним швидким засобом перевезення солдат та техніки через непрохідну болотисту місцевість.
Залізничний міст через річку Стир / Фото Inclusive Travels in Ukraine
У часи Другої світової війни залізницю було зруйновано, після чого тільки у 1970 – 1980 роках вузькоколійка отримала свій сучасний вигляд.
На перегоні Біле – Млинок є унікальний міст через річку Стир. Це єдиний великий дерев'яний залізничний міст в Україні та найдовший дерев'яний залізничний міст в Європі завдовжки 153 метрів.
Де на карті в Україні розташовується найдовший дерев'яний залізничний міст
Міст був побудований у 1906 році, а за іншими даними – 1908 року. Окрім цього мосту, на вузькоколійці є ще 30 невеликих мостів – усі дерев'яні.
Зверніть увагу. Туристичні рейси по вузькоколійці здійснювали до 2021 року. Тепер же місцеві активісти прагнуть відновити туристичну локацію.
Які цікаві місця є в Україні?
У Вінницькій області на мальовничих берегах Південного Бугу можна побачити старий млин магнатського роду Потоцьких. Млин, а також прилеглі території приваблюють туристів завдяки архітектурі та природним пейзажам.
Водночас у Львівській області можна побачити легендарне казино міжвоєнної Галичини. Мова про казино "Польмін" у Дрогобичі, яке було місцем розкішних прийомів та театральних вечорів.
Іншим цікавим місцем, яке варто відвідати, є Рудниківський палац, збудований для графа Антонія Страхоцького у 1820-х роках.
Часті питання
Що таке вузькоколійка Антонівка – Зарічне?
Вузькоколійка Антонівка – Зарічне – це залізнична лінія завширшки 750 міліметрів, що простягається на 106 кілометрів від Антонівки до Зарічного. Вона має понад сторічну історію та була використана для перевезення деревини, торфу та під час воєнних дій.
Яка історія вузькоколійки Антонівка – Зарічне під час світових воєн?
Під час Першої світової війни вузькоколійка стала важливим стратегічним військовим об'єктом, за який тривали запеклі бої. У часи Другої світової війни залізницю було зруйновано, але у 1970 – 1980 роках вона отримала сучасний вигляд.
Які унікальні особливості має вузькоколійка Антонівка – Зарічне?
Однією з унікальних особливостей вузькоколійки є дерев'яний міст через річку Стир, який є найдовшим дерев'яним залізничним мостом в Європі завдовжки 153 метри. Крім цього, на вузькоколійці є ще 30 невеликих дерев'яних мостів.