Україна та Туреччина будуть розвивати туризм: про що домовилися

28 квітня 2021 , 21:15
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Олександра Ткаченка

Україна і Туреччина підписали меморандум про поглиблення співпраці у галузі туризму.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який підписав документ зі своїм турецьким колегою Мехметом Нурі Ерсоєм. Меморандум був спільною ініціативою двох країн.

Читайте також: Туреччина вводить повний локдаун з 29 квітня

Що передбачають домовленості:

  • Посилення туристичної безпеки, підвищення якості туристичних послуг та захисту прав туристів
За данимим міністра, у 2020 році Туреччину відвідало близько 1 мільйон туристів з України. Тому ці доволеності сприятимуть комфортному перебуванню українців на території країни
  • Послаблення правил перетину кордону для поїздок громадян обох країн. А з подальшим перебігом вакцинації з часом розглянути можливість впровадження паспортів вакцинованих
  • Запозичення турецького досвіду щодо покращення стандартів якості, зокрема в сфері сертифікації готелів та підвищення сервісу. Також буде заохочуватися розробка планів співпраці між туристичними агенціями держав

Чи вплине на туристів жорсткий локдаун, який вводять у Туреччині з29 квітня, – читайте у матеріалі.

Які документи потрібні для в'їзду у Туреччину

На час карантину Туреччина запровадила додаткові умови в'їзду. Тож, тепер усі туристи повинні мати:

  • страховку, яка покриває витрати на лікування COVID-19
  • негативний результат ПЛР-тесту; не потрібен він дітям до 6 років і транзитним пасажирам, які подорожують у треті держави
  • е-анкету
Автор: Ольга Грамчук