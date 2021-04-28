Україна та Туреччина будуть розвивати туризм: про що домовилися

Україна і Туреччина підписали меморандум про поглиблення співпраці у галузі туризму.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який підписав документ зі своїм турецьким колегою Мехметом Нурі Ерсоєм. Меморандум був спільною ініціативою двох країн.
Читайте також: Туреччина вводить повний локдаун з 29 квітня
Що передбачають домовленості:
- Посилення туристичної безпеки, підвищення якості туристичних послуг та захисту прав туристів
- Послаблення правил перетину кордону для поїздок громадян обох країн. А з подальшим перебігом вакцинації з часом розглянути можливість впровадження паспортів вакцинованих
- Запозичення турецького досвіду щодо покращення стандартів якості, зокрема в сфері сертифікації готелів та підвищення сервісу. Також буде заохочуватися розробка планів співпраці між туристичними агенціями держав
Чи вплине на туристів жорсткий локдаун, який вводять у Туреччині з29 квітня, – читайте у матеріалі.
Які документи потрібні для в'їзду у Туреччину
На час карантину Туреччина запровадила додаткові умови в'їзду. Тож, тепер усі туристи повинні мати:
- страховку, яка покриває витрати на лікування COVID-19
- негативний результат ПЛР-тесту; не потрібен він дітям до 6 років і транзитним пасажирам, які подорожують у треті держави
- е-анкету