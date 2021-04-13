Україна посіла 35-е місце з можливістю подорожувати без візи або візою після прибуття в 136 країн світу. Про це свідчать опубліковані 13 квітня 2021 року дані Індексу паспортів на другий квартал від консалтингової компанії Henley&Partners.

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У першу п'ятірку увійшли паспорти таких країн:

Японія

Сінгапур

Німеччина і Південна Корея

Фінляндія, Іспанія, Італія та Люксембург

Австрія й Данія

Зазначається, що попри те, що після спалаху коронавірусу в Індексі було дуже мало змін, деякі з країн все ж продемонстрували видатні результати за останнє десятиліття. Наприклад, Китай піднявся відразу на 22 позиції – з 90-го місця з можливістю подорожувати 40 країнами світу до 68-го місця і доступом до 77 країн світу.

При цьому міжнародні експерти сподіваються, що загальна вакцинація в ряді країн дає надію на те, що переміщення громадян між країнами знову стануть звичайним явищем.

Хоча ніхто не очікує повернення до допандемічного рівня мобільності найближчим часом, але зараз перспективи здаються більш реальними, ніж ще декілька місяців тому, – зазначив голова ради директорів Henley & Partners і автор індексу Кріс Келін.

Також додав, що Індекс є нагадуванням про те, що відновлення і розвиток багатьох економік залежить в тому числі від свободи пересування у світі, й що силу паспорта ніколи не слід сприймати як належне.





Індекс паспортів Henley & Partners на другий квартал 2021 року / Фото: ru.henleyglobal.com

Що відомо про Індекс паспортів?

Індекс паспортів Henley & Partners аналізує візові правила 227 країн і територій світу і ранжирує їх за кількістю країн безвізового в'їзду.

Рейтинг виходить понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (International Air Transport Association, IATA), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.

Індекс паспортів публікується щоквартально. Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн, в які її громадяни можуть в'їжджати без візи.

Відзначимо, раніше було опубліковано список найщасливіших країн світу. Перше місце, вже четвертий рік поспіль, посіла Фінляндія. Україна на 69-му.