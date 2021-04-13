Украина заняла 35-е место с возможностью путешествовать без визы или визой по прибытии в 136 стран мира. Об этом свидетельствуют опубликованные 13 апреля 2021 года данные Индекса паспортов на второй квартал от консалтинговой компании Henley&Partners.

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В первую пятерку вошли паспорта следующих стран:

Япония

Сингапур

Германия и Южная Корея

Финляндия, Испания, Италия и Люксембург

Австрия и Дания

Отмечается, что несмотря на то, что после вспышки коронавируса в Индексе было очень мало изменений, некоторые из стран все же продемонстрировали выдающиеся результаты за последнее десятилетие. Например, Китай поднялся сразу на 22 позиции – с 90-го места с возможностью путешествовать 40 странами мира до 68-го места и доступом к 77 стран мира.

При этом международные эксперты надеются, что всеобщая вакцинация в ряде стран дает надежду на то, что перемещение граждан между странами вновь станут обычным явлением.

Хотя никто не ожидает возвращения к допандемичному уровню мобильности в ближайшее время, но сейчас перспективы кажутся более реальными, чем еще несколько месяцев назад, – отметил председатель совета директоров Henley & Partners и автор индекса Крис Келин.

Также добавил, что Индекс является напоминанием о том, что восстановление и развитие многих экономик зависит, в том числе от свободы передвижения в мире, и что силу паспорта никогда не следует воспринимать как должное.





Индекс паспортов Henley & Partners на второй квартал 2021 года / Фото: ru.henleyglobal.com

Что известно об Индексе паспортов?

Индекс паспортов Henley & Partners анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Рейтинг выходит более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA), которая поддерживает крупнейшую в мире базу туристической информации.

Индекс паспортов публикуется ежеквартально. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без визы.

Отметим, ранее был опубликован список самых счастливых стран мира. Первое место, уже четвертый год подряд, заняла Финляндия. Украина на 69-м.