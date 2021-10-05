Сьогодні, 5 жовтня, відбулися офіційні переговори Президента України Володимира Зеленського та Президента Ізраїлю Іцхака Герцога. Під час зустрічі між главами двох держав були проведені плідні дискусії щодо різних питань українсько-ізраїльських відносин.

Президенти підтвердили прагнення обох країн підтримувати активний політичний діалог та двостороннє співробітництво у різних сферах. Зокрема, обидві держави мають намір взаємно визнати COVID-сертифікати.

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Україна та Ізраїль планують взаємно визнати COVID-сертифікати

Президенти України та Ізраїлю заявили про важливість координації зусиль для подолання пандемії коронавірусу. При цьому підкреслили, що хочуть взаємно визнати сертифікати про вакцинацію найближчим часом.

Президенти України та Ізраїлю відзначили важливість координації зусиль для подолання пандемії коронавірусу COVID-19, в тому числі шляхом взаємного визнання найближчим часом сертифікатів про вакцинацію, і привітали двосторонню співпрацю в цій сфері,

– йдеться в повідомленні.