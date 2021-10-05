Президенты подтвердили стремление обеих стран поддерживать активный политический диалог и двустороннее сотрудничество в различных сферах. В частности, оба государства намерены взаимно признать COVID-сертификаты.

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Украина и Израиль планируют взаимно признать COVID-сертификаты

Президенты Украины и Израиля заявили о важности координации усилий для преодоления пандемии коронавируса. При этом подчеркнули, что хотят взаимно признать сертификаты о вакцинации в ближайшее время.

Президенты Украины и Израиля отметили важность координации усилий для преодоления пандемии коронавируса COVID-19, в том числе путем взаимного признания в ближайшее время сертификатов о вакцинации, и поздравили двустороннее сотрудничество в этой сфере,

– говорится в сообщении.

Пока неизвестно, когда именно Украина и Израиль договорятся о взаимном признании.

Условия въезда в Израиль

Израиль снова изменил правила пересечения границы. Для въезда украинцам необходимо быть вакцинированными, но все равно придется сдавать тест и проходить самоизоляцию. Иностранцы, которые хотят пересечь границу, должны выполнить следующие действия:

Подать заявку в израильские дипломатические или консульские учреждения по месту жительства или в управление по вопросам иммиграции. Ее рассматривают до 7 дней. Не позднее, чем за 72 часа до вылета необходимо сделать ПЦР тест. Оформить страховой полис, который покроет расходы в случае заболевания COVID-19. В аэропорту необходимо сдать еще один ПЦР-тест. Даже в случае 2 отрицательных тестов, иностранцы должны пройти 14-дневный карантин (его можно сократить, если сделать еще один ПЦР на 7 сутки).

Можно находиться на самоизоляции в отеле или дома. Но тогда придется внести залог за электронный браслет, который будет отслеживать местонахождение.