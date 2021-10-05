Президенти підтвердили прагнення обох країн підтримувати активний політичний діалог та двостороннє співробітництво у різних сферах. Зокрема, обидві держави мають намір взаємно визнати COVID-сертифікати.
Читайте також Ще одна курортна країна визнала українські COVID-сертифікати: умови в'їзду
Україна та Ізраїль планують взаємно визнати COVID-сертифікати
Президенти України та Ізраїлю заявили про важливість координації зусиль для подолання пандемії коронавірусу. При цьому підкреслили, що хочуть взаємно визнати сертифікати про вакцинацію найближчим часом.
Президенти України та Ізраїлю відзначили важливість координації зусиль для подолання пандемії коронавірусу COVID-19, в тому числі шляхом взаємного визнання найближчим часом сертифікатів про вакцинацію, і привітали двосторонню співпрацю в цій сфері,
– йдеться в повідомленні.
Поки що невідомо, коли саме Україна та Ізраїль домовляться про взаємне визнання.
Умови в'їзду до Ізраїлю
Ізраїль знову змінив правила перетину кордону. Для в'їзду українцям необхідно бути вакцинованими, але все одно доведеться здавати тест та проходити самоізоляцію. Іноземці, які хочуть перетнути кордон, мають виконати наступні дії:
- Подати заявку в ізраїльські дипломатичні або консульські установи за місцем проживання або в управління з питань імміграції. Її розглядають до 7 днів.
- Не пізніше, ніж за 72 години до вильоту необхідно зробити ПЛР тест.
- Оформити страховий поліс, який покриє витрати на випадок захворювання на COVID-19.
- В аеропорту необхідно здати ще один ПЛР-тест.
- Навіть у випадку 2 негативних тестів, іноземці мають пройти 14-денний карантин (його можна скоротити, якщо зробити ще один ПЛР на 7 добу).
Можна перебувати на самоізоляції в готелі або вдома. Але тоді доведеться внести заставу за електронний браслет, який відстежуватиме місцеперебування.