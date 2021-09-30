З 1 вересня у Північній Македонії почили діяти нові правила перетину кордону. Відповідно до них необхідно на в'їзді надати один з документів.

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Умови перетину кордону з Північною Македонією

Радісну звістку про визнання українських сертифікатів повідомив Дмитро Кулеба.

Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України,

– зазначив речник МЗС.

За новими правилами, які ввела курортна країна, при в'їзді та виїзді з території Північної Македонії, необхідно мати один з документів:

COVID-сертифікат, який засвідчує повний курс вакцинації;

довідка про одужання від COVID-19 протягом останніх 45 днів, починаючи з дня одужання;

негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону;

негативного експрес-тесту, зробленого не раніше, ніж за 48 годин.

Зверніть увагу! Ці документи необхідні лише особам, які досягли 18 років. Діти наразі звільнені від виконання цих правил.