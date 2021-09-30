С 1 сентября в Северной Македонии почили действовать новые правила пересечения границы. В соответствии с ними необходимо на въезде предоставить один из документов.

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Условия пересечения границы с Северной Македонией

Радостную весть о признании украинских сертификатов сообщил Дмитрий Кулеба.

Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19. Продолжаем расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины,

– отметил представитель МИД.

По новым правилам, которые ввела курортная страна, при въезде и выезде с территории Северной Македонии, необходимо иметь один из документов:

COVID-сертификат, удостоверяющий полный курс вакцинации;

справка о выздоровлении от COVID-19 в течение последних 45 дней, начиная со дня выздоровления;

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы;

отрицательный экспресс-тест, сделанный не ранее, чем за 48 часов.

Обратите внимание! Эти документы необходимы только лицам, достигшим 18 лет. Дети сейчас освобождены от выполнения этих правил.