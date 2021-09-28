Тестів, до речі, має бути 2. Один треба зробити до мандрів, а інший – безпосередньо в аеропорту.

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Умови в'їзду: деталі

На сайті посольства повідомили про оновлення правил в'їзду на територію держави Ізраїль. Іноземці, які хочуть перетнути кордон, мають виконати наступні дії.

Подати заявку в ізраїльські дипломатичні або консульські установи за місцем проживання або в управління з питань імміграції. Її розглядають до 7 днів. Не пізніше, ніж за 72 години до вильоту необхідно зробити ПЛР тест. Він має бути негативним. Оформити страховий поліс, який покриє витрати на випадок захворювання на COVID-19. В аеропорту необхідно здати ще один ПЛР-тест. Якщо забронювати послугу завчасно, то вийде на 20 шекелів (165 гривень дешевше). Навіть у випадку 2 негативних тестів, іноземці мають пройти 14-денну самоізоляцію. Її можна скоротити, якщо зробити ще один ПЛР на 7 добу.

Можна перебувати на самоізоляції в готелі або вдома. Але тоді доведеться внести заставу за електронний браслет, який відстежуватиме їхнє місцеперебування. Якщо ж порушити вищезгадані умови, уряд країни може заборонити в'їзд на необмежений термін.