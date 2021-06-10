Угорщина першою в ЄС визнала українські паспорти вакцинації: відколи діятимуть нові правила

Уряд України та Угорщини взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію. Це дає змогу українським туристам подорожувати до сусідньої країни без додаткових ПЛР-тестів.

Дмитро Кулеба зазначив, що Угорщина є першою серед усіх європейських держав, які визнали українські свідоцтва вакцинації. Вже з 11 червня українці зможуть перетнути кордон за умови повного комплексу щеплень від COVID-19.

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Голова Міністерства зовнішніх справ України привітав угорського колегу Петера Сійярто з втіленням цього рішення.

Офіційно: Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію,

– написав очільник МЗС.

Визнання цих свідоцтв означає, що перетнути кордон з Угорщиною зможуть усі українці, які щепилися сертифікованими вакцинами. Тобто включно з індійською Covishield та китайською CoronaVac.

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3 червня уряд України та Грузії попередньо домовився про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію. Проте точну дату підписання відповідної угоди та відколи вона діятиме ще не відомо.

З 14 червня з сертифікатом можна перетнути кордон з Грецією, якщо з моменту другої дози минуло не менше 14 днів.

Аналогічні до Греції вимоги висунула й Туреччина та Болгарія.