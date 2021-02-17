Україна приєдналася до угоди про культурні маршрути: Ткаченко пояснив, що це означає

Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Україна у спільному з Європою культурному просторі працюватиме над створенням та промоцією концепцій культурних маршрутів .
Міністр культури та інформаційної політики прокоментував ухвалення Верховною Радою Закону "Про приєднання України до Розширеної часткової Угоди про культурні маршрути".
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Він зазначив, що угода допоможе розробити та промотувати концепції культурних маршрутів у спільному з Європою культурному просторі. Також приєднання України до цієї угоди сприятиме популяризуванню національної культурної спадщини як невід'ємного складника спільної європейської історії.
Наразі територією України проходять лише 3 з 40 європейських культурних маршрутів. Приєднавшись до Розширеної часткової Угоди про культурні маршрути, Україна отримає можливість не лише бути учасницею існуючих проєктів, а й виступати з ініціативою номінацій, просуваючи власні історичні і культурні наративи,
– зазначив міністр.
Ткаченко нагадав про складні умови пандемії, у яких опинилася індустрія туризму і гостинності. Європейський інститут культурних маршрутів зможе допомогти у цій ситуації.
"Він здійснює експертизу та поширює інформацію про найкращі практики щодо розроблення інноваційних проєктів у сфері культурного туризму і сталого розвитку територій", – розповів політик.
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Також зауважив, що приєднання до Розширеної часткової Угоди про культурні маршрути є практичною реалізацією положень статті 439 глави 24 "Культура" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
"Культурні маршрути" – ініціатива Ради Європи, один з інструментів європейського культурного співробітництва, яка демонструє, як крізь час і простір культура і культурна спадщина різноманітних і віддалених регіонів Європи зробила внесок у спільну європейську історію і культуру,
– наголосив Ткаченко.
Також Олександр Ткаченко спрогнозував, що на відновлення туристичної сфери можна розраховувати не раніше 2023 року. Ще Міністерство культури та інформаційної політики планує розробити туристичну мапу України та модернізувати туристичну сферу.