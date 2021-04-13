Скільки часу рептилія мешкала в автомобілі туристки – невідомо. Курйозна ситуація трапилася на території національного парку Нового Південного Уельсу в Австралії.

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59-річна Аманда Купер зняла на камеру, як величезна рептилія досліджує її житло. Двометровий варан лазить по ліжку жінки й обнюхує речі.

Після цього, ящірка повільно покидає трейлер через двері та спускається сходами. Полазивши деякий час навколо автомобіля – вирушає у хащі.

Дивно, але жінка аж ніяк не злякалася, а навпаки, потішилася – вона сміється за кадром і здивовано повторює "О Боже мій".

Дивіться відео:

Відзначимо, раніше блогер зняв на відео карантинний Балі. В ньому замість комфортабельних вілл – розруха і кадри постапокаліпсису.