Тіктокер @makszastryal зняв на відео карантинний Балі. В ньому замість комфортабельних вілл – розруха і кадри постапокаліпсису.

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У профілі хлопець ділиться деталями свого виживання на Балі. Наприклад, на одному з відео він показав, які фрукти можна знайти в горах, а на іншому – пляжі острова, чи просто цікаві локації.

Але, найбільше користувачів мережі зацікавили кадри розвалин Балі. Мандрівник зняв занедбані через пандемію вілли, ресторани, порожні пляжі й гори пластикового сміття.

Кожен турист може переночувати в порожніх будівлях безкоштовно, і цьому сприяє не тільки відсутність господарів, але і хороша погода й вид на океан. Проте, є мінус – немає душу, – каже тіктокер.

У коментарях глядачі зізналися, що їх мрії зруйновані, й обурилися, що занедбану частину Балі ніколи не покажуть на екранах у тревел-шоу.

Відзначимо, раніше мережу захопили відео з хвилями аномального кольору. Стати свідком незвичайного явища можна на узбережжі Каліфорнії.