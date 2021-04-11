Тиктокер @makszastryal снял на видео карантинный Бали. В нем вместо комфортабельных вилл – разруха и кадры постапокалипсиса.

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В профиле парень делится деталями своего выживания на Бали. Например, на одном из видео он показал, какие фрукты можно найти в горах, а на другом – пляжи острова или просто интересные локации.

Но, больше всего пользователей сети заинтересовали кадры развалин Бали. Путешественник снял заброшенные из-за пандемии виллы, рестораны, пустые пляжи и горы пластикового мусора.

Каждый турист может переночевать в пустых зданиях бесплатно, и этому способствует не только отсутствие хозяев, но и хорошая погода и вид на океан. Однако, есть минус – нет душа, – говорит тиктокер.

В комментариях зрители признались, что их мечты разрушены, и возмутились, что заброшенную часть Бали никогда не покажут на экранах в тревел-шоу.

Отметим, ранее сеть захватили видео с волнами аномального цвета. Стать свидетелем необычного явления можно на побережье Калифорнии.