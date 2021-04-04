Какие волны приходилось видеть вам? Например, на побережье Калифорнии можно стать свидетелем необычного явления– блестящих голубых волн.

Соответствующими видео поделился @patrickc_la в своем Instagram. Фотограф сделал их на побережье Калифорнии.

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На видеороликах можно наблюдать необычный эффект, когда вода окрашивается в ярко-голубой цвет, что переливается и сияет. На одном из них мужчина разводит руками в воде, оставляя светящиеся следы.

Это явление называют биолюминесценцией. Причиной является планктон, скапливающейся у берегов в большом количестве. Неоновое свечение – результат реакции организмов на стрессовое состояние. Например, оно возникает при ударе волн о камни или при столкновении с песком.

Несмотря на то, что это событие продолжалось около недели, я очень счастлив, что мы его увидели. Не могу дождаться, когда это повторится, – написал автор под одной из публикаций.

Патрик рассказал, что увидеть такое явление было его мечтой. Он также заверил, что все это реально.

Отметим, ранее на пляже в Австралии отдыхающие зафиксировали уникальное природное явление – густую морскую пену желтого цвета.