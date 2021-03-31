В Boeing 737 MAX, совершающего посадку в США во время шторма ударила молния. На борту самолета было 140 человек, никто из них не пострадал.

Инцидент произошел 15 марта. Авиалайнер был на высоте 9 000 метров и готовился к приземлению в международном аэропорту Токумен в Панаме.

Читайте также Самолет с пассажирами упал на нос из-за поломки: видео

На ролике, снятом изнутри кабины, видно, как молния попадает в носовую часть самолета.

Несмотря на полную темноту и сильный шторм, оба пилота оставались спокойными и безопасно посадили самолет. На работу приборов воздушного судна молния не повлияла.

Автор видео, который остался анонимом, рассказал, что удары молнии встречаются довольно часто, но не всегда удается зафиксировать хотя бы одну из них – ему повезло.

Я просто записывал полет во время шторма, – говорит он.

Отмечается, что в случае попадания молнии в самолет – шанс аварии мизерный. Ведь воздушные судна имеют специальное защитное покрытие.

Напомним, в США легкий одномоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на машину. Это также успела снять камера наблюдения.