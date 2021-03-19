В Мексике самолет авиакомпании Viva Aerobus упал на носовую часть из-за поломки передней опоры шасси. Видео падения опубликовали в соцсетях.

Произошло это 18 марта во авиагаване Пуэрто-Вальярта. Лайнер Airbus A320 готовился к вылету в Монтеррей. Поломка на судне возникла в процессе рулежки по взлетно-посадочной полосе.

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На кадрах видно самолет, который наполовину лежит на летном поле. Бортпроводники и сотрудники аэропорта осуществляли эвакуацию 127 человек, находившихся на борту, по надувным трапам.

Никто из путешественников не пострадал.

All 127 on board evacuated via chutes a minute after the nose gear broke and collapsed during a 180-degree turn for line-up on runway 22. pic.twitter.com/vSYZnJtbnP — JACDEC (@JacdecNew) March 18, 2021

VivaAerobus Airbus A320 (XA-VAZ, built 2005) experienced a nosegear collapse during line-up on runway 22 at Puerto Vallarta Airport (MMPR). All on flight #VIV4343 Monterrey remained unhurt. Airport was forced to close. @VivaAerobus @Aviationmex pic.twitter.com/BsUNEvFj3s — JACDEC (@JacdecNew) March 18, 2021

В США легкий одномоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на машину. Это также успела снять камера наблюдения.