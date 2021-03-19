Самолет с пассажирами упал на нос из-за поломки: видео
В Мексике самолет авиакомпании Viva Aerobus упал на носовую часть из-за поломки передней опоры шасси. Видео падения опубликовали в соцсетях.
Источник:Simple Flying
Произошло это 18 марта во авиагаване Пуэрто-Вальярта. Лайнер Airbus A320 готовился к вылету в Монтеррей. Поломка на судне возникла в процессе рулежки по взлетно-посадочной полосе.
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На кадрах видно самолет, который наполовину лежит на летном поле. Бортпроводники и сотрудники аэропорта осуществляли эвакуацию 127 человек, находившихся на борту, по надувным трапам.
Никто из путешественников не пострадал.
В США легкий одномоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на машину. Это также успела снять камера наблюдения.
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